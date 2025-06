Platini sans filtre sur le PSG : L'argent qatari au cœur d'une attaque !

Michel Platini sort du silence et règle ses comptes ! L'ancienne gloire fustige le rôle de l'argent dans le foot, ciblant directement le PSG.

Il fête ses 70 ans et, fidèle à sa réputation, Michel Platini n'a rien perdu de son franc-parler. Dans une rare interview accordée au quotidien italien La Stampa, l'ancien numéro 10 des Bleus et ex-président de l'UEFA est revenu sur sa carrière, ses regrets, mais a surtout livré une analyse au vitriol du football moderne. Et un club français en particulier semble cristalliser ses critiques : le Paris Saint-Germain et son modèle économique basé sur les pétrodollars qataris. Une pique à peine déguisée qui résonne étrangement au vu de son propre passé et des liens controversés qu'il a entretenus avec l'émirat.