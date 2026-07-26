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Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

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Plan strict : le Barça refuse de faire des concessions pour retenir Torres

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LaLiga
F. Torres
FC Barcelone
Paris Saint-Germain
Espagne

L'avenir de l'attaquant espagnol Ferran Torres fait partie des dossiers ouverts sur la table du Barça, lui dont le contrat expire à l'été 2027.

Le journal « Marca » rapporte que le Barça sait pertinemment que la prolongation du contrat de Torres mérite d'être saluée, mais dans les limites de la réalité financière du club, celui-ci n'étant pas disposé à faire des concessions ni à formuler des offres démesurées pour le conserver.

Le joueur devrait s'asseoir avec la direction du club dans les prochains jours afin d'entamer les négociations.

Le club catalan salue le très haut niveau affiché par Torres sous la conduite de Hansi Flick et avec la sélection espagnole, et en tiendra compte dans la nouvelle offre, mais selon des critères qui, de l'avis de la direction, pourraient rester inférieurs à ce que proposent d'autres grands clubs européens.

Âgé de 26 ans, Ferran Torres a été l'une des figures majeures de la sélection espagnole lors de la Coupe du monde 2026, non seulement grâce à son but en finale, mais aussi en raison de son niveau remarquable tout au long du tournoi. 

Il a également réalisé une saison exceptionnelle avec le Barça en 2025-2026, disputant 49 matches au cours desquels il a inscrit 21 buts et délivré 3 passes décisives.

Torres a été récompensé par le trophée « Zarra » du meilleur buteur espagnol du championnat avec 16 buts, à égalité avec son coéquipier Lamine Yamal.

  • Ferran TorresGetty

    Réexamen du salaire de Torres, mais l'augmentation sera limitée

    Le Barça apprécie la qualité de son joueur et sa forme actuelle, lui qui passe en ce moment ses vacances à Ibiza, et une offre de prolongation devrait lui être présentée dans les prochains jours.

    Le Barça étudie également la possibilité de revoir le salaire de Torres, mais l'augmentation envisagée par le club restera limitée, en raison de la nécessité de respecter le plafond salarial et compte tenu de la situation financière générale du vestiaire de l'équipe. 

    La direction est consciente que l'offre financière qu'elle peut proposer ne sera pas à la hauteur des offres potentielles d'autres clubs ayant manifesté leur intérêt pour le joueur, au premier rang desquels le Paris Saint-Germain.

    Le club français n'hésite pas à investir massivement pour les noms réclamés par son entraîneur Luis Enrique, ce qui rend la concurrence pour s'attacher les services de Torres encore plus complexe.

    Dans ce contexte, le Barça connaît bien ses limites et n'exclut pas un départ de l'international espagnol si aucun accord n'est trouvé au sujet de la prolongation de son contrat. Le club cherche en effet par tous les moyens à éviter de le perdre gratuitement en juin prochain, d'autant plus que sa valeur marchande a fortement augmenté et qu'il pourrait rapporter une somme importante dans les caisses du club.

    Par conséquent, l'avenir de Ferran Torres reste ouvert à toutes les possibilités. Par ailleurs, certains responsables au sein du Barça ne sont pas certains de la volonté du joueur de rester, après avoir reçu des informations selon lesquelles il serait contrarié par l'insistance persistante du club à recruter un avant-centre de métier lors du mercato.

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