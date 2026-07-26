L'avenir de l'attaquant espagnol Ferran Torres fait partie des dossiers ouverts sur la table du Barça, lui dont le contrat expire à l'été 2027.

Le journal « Marca » rapporte que le Barça sait pertinemment que la prolongation du contrat de Torres mérite d'être saluée, mais dans les limites de la réalité financière du club, celui-ci n'étant pas disposé à faire des concessions ni à formuler des offres démesurées pour le conserver.

Le joueur devrait s'asseoir avec la direction du club dans les prochains jours afin d'entamer les négociations.

Le club catalan salue le très haut niveau affiché par Torres sous la conduite de Hansi Flick et avec la sélection espagnole, et en tiendra compte dans la nouvelle offre, mais selon des critères qui, de l'avis de la direction, pourraient rester inférieurs à ce que proposent d'autres grands clubs européens.

Âgé de 26 ans, Ferran Torres a été l'une des figures majeures de la sélection espagnole lors de la Coupe du monde 2026, non seulement grâce à son but en finale, mais aussi en raison de son niveau remarquable tout au long du tournoi.

Il a également réalisé une saison exceptionnelle avec le Barça en 2025-2026, disputant 49 matches au cours desquels il a inscrit 21 buts et délivré 3 passes décisives.

Torres a été récompensé par le trophée « Zarra » du meilleur buteur espagnol du championnat avec 16 buts, à égalité avec son coéquipier Lamine Yamal.