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Plan de mercato… Deco décide de vendre deux joueurs du FC Barcelone

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Barcelone se réorganise en vue de nouveaux transferts

La direction sportive du FC Barcelone, sous la houlette de Deco, a commencé à planifier le prochain mercato estival afin de renforcer l'effectif du club catalan par de nombreux transferts et de rester compétitif tant au niveau national qu'européen.

Sous la houlette de l'entraîneur allemand Hans-Dieter Flick, Barcelone a remporté le triplé national la saison dernière. Cette saison, le club est en tête du classement de la Liga et est sur le point de remporter le titre, tout en ayant atteint les quarts de finale de la Ligue des champions.

Avant de conclure les transactions du mercato estival, Barcelone doit vendre certains de ses joueurs afin de dégager les fonds nécessaires à la conclusion de nouveaux contrats.

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    Les projets pour la nouvelle saison

    Selon le journal catalan « Sport », la direction sportive du FC Barcelone a déjà commencé à élaborer son plan pour la saison prochaine.

    Deux noms ressortent de la liste des joueurs qui pourraient quitter le Barça : Ferran Torres et Marc Casado.

    Leur départ éventuel faciliterait la conclusion de nombreux transferts que le club considère comme prioritaires pour renforcer l'équipe lors de la nouvelle saison.

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    Ferran Torres… La situation est claire

    La situation est désormais très claire concernant Ferran Torres, dont le contrat court jusqu'en 2027, mais le club ne lui a toujours pas proposé de prolongation, ce qui constitue un indicateur important de sa place actuelle au sein de l'équipe catalane.

    Cette saison, Ferran a été soumis à un véritable test en tant qu'attaquant pur : il s'est vu accorder une place de choix, un temps de jeu suffisant et a livré des performances régulières, à tel point que son influence a parfois dépassé celle de Lewandowski lui-même. Pourtant, selon le journal « Sport », le club estime qu'il n'a pas répondu aux attentes placées en lui.

    Les chiffres ne contribuent pas à changer cette perception. Ferran n’a plus marqué depuis le 31 janvier, date à laquelle il a trouvé le chemin des filets face à Elche. Depuis lors, son rôle offensif a été réduit, alors même que Barcelone avait cruellement besoin de plus de puissance offensive.

    À un an de la fin de son contrat, à la fin de la saison prochaine, son éventuel transfert est considéré comme une opération très intéressante sur le plan financier, tant en termes de recettes qu'il pourrait générer que d'espace qu'il libérerait dans la masse salariale.

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    Marc Cassado… Un cas particulier

    Le nom de Marc Casado refait surface, un nom qui revient souvent dans les projets du FC Barcelone.

    Le contrat du milieu de terrain court jusqu'en 2028, soit un an de plus que celui de Ferran Torres, et il y a un peu plus d'un mois, les premières tentatives ont été faites pour discuter d'un éventuel renouvellement.

    Ce n'était pas la première fois que le club souhaitait évaluer sa situation.

    L'été dernier, Barcelone avait pris des mesures pour connaître ses intentions, et en effet, une discussion directe avait eu lieu entre Casado et Hans Flick. L'entraîneur voulait connaître ses projets, et la réponse du joueur avait été catégorique : « Je reste ». Depuis lors, la discussion avait été considérée comme close.

    Pourtant, le nom de Casado n’a pas disparu des radars du marché des transferts. De nombreux clubs ont manifesté un vif intérêt pour lui, et l’Atlético de Madrid a été l’un des plus insistants, ayant fait une offre en janvier dernier. Il n’était pas le seul.

    À présent, il reste à voir si son manque de temps de jeu et l'absence d'un rôle de premier plan le pousseront à reconsidérer son avenir, malgré son engagement total envers Barcelone. Quoi qu'il en soit, la question reste d'actualité du point de vue du club.


  • Plans de déco

    Le départ éventuel de ces deux joueurs s'inscrit parfaitement dans les plans de Deco visant à remodeler l'équipe catalane.

    La priorité est de recruter un attaquant de haut niveau, avec Julian Alvarez, la star de l'Atlético de Madrid, comme cible principale, ainsi que de prolonger le contrat de Robert Lewandowski d'une année supplémentaire, mais à des conditions financières moins avantageuses après quatre saisons passées en tant que meilleur buteur de l'équipe.

    L'attaquant polonais est arrivé du Bayern Munich avec l'un des contrats les plus lucratifs de l'histoire du Barça, et le club est conscient que toute prolongation de son contrat devra s'adapter à la nouvelle situation.

    Les projets sportifs du FC Barcelone ne s’arrêtent pas là : le club prévoit également de recruter un défenseur central, Alessandro Bastoni figurant parmi les noms favoris, ainsi qu’un ailier gauche prometteur.

    La liste des candidats comprend des noms tels que Scheldrop, Jan Verrilli et Victor Muñoz. Quoi qu'il en soit, il existe une condition fondamentale à laquelle il est impossible de déroger : le salaire doit être à la portée du club, compte tenu des difficultés financières dont celui-ci continue de souffrir.

    C'est précisément pour cette raison que le recrutement de cet ailier n'est pas une mince affaire. En effet, les chances que Marcus Rashford reste au club ont considérablement diminué.

    L'option d'achat de 30 millions d'euros, incluse dans son contrat de prêt, reste une somme importante pour Barcelone, même si elle peut être payée en plusieurs versements. À cela s'ajoute son salaire élevé, qui complique encore davantage le respect des règles du fair-play financier par le club.

    Dans ce contexte, la possibilité d’un départ de Ferran Torres et de Marc Casado prend de l’importance dans les plans de Deco, non seulement en raison de leur importance sportive, mais aussi parce qu’ils pourraient être la clé du lancement d’une grande partie du processus de reconstruction de Barcelone que le club cherche à mener cet été.

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