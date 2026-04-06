Plan de mercato… Deco décide de vendre deux joueurs du FC Barcelone

La direction sportive du FC Barcelone, sous la houlette de Deco, a commencé à planifier le prochain mercato estival afin de renforcer l'effectif du club catalan par de nombreux transferts et de rester compétitif tant au niveau national qu'européen.

Sous la houlette de l'entraîneur allemand Hans-Dieter Flick, Barcelone a remporté le triplé national la saison dernière. Cette saison, le club est en tête du classement de la Liga et est sur le point de remporter le titre, tout en ayant atteint les quarts de finale de la Ligue des champions.

Avant de conclure les transactions du mercato estival, Barcelone doit vendre certains de ses joueurs afin de dégager les fonds nécessaires à la conclusion de nouveaux contrats.

Lire aussi : À cause du match de Barcelone... L'Atlético poursuit ses attaques contre la commission des arbitres



