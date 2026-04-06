Plan de mercato… Deco décide de vendre deux joueurs du FC Barcelone

Le départ éventuel de ces deux joueurs s'inscrit parfaitement dans les plans de Deco visant à remodeler l'équipe catalane.
La priorité est de recruter un attaquant de haut niveau, avec Julian Alvarez, la star de l'Atlético de Madrid, comme cible principale, ainsi que de prolonger le contrat de Robert Lewandowski d'une année supplémentaire, mais à des conditions financières moins avantageuses après quatre saisons passées en tant que meilleur buteur de l'équipe.
L'attaquant polonais est arrivé du Bayern Munich avec l'un des contrats les plus lucratifs de l'histoire du Barça, et le club est conscient que toute prolongation de son contrat devra s'adapter à la nouvelle situation.
Les projets sportifs du FC Barcelone ne s’arrêtent pas là : le club prévoit également de recruter un défenseur central, Alessandro Bastoni figurant parmi les noms favoris, ainsi qu’un ailier gauche prometteur.
La liste des candidats comprend des noms tels que Scheldrop, Jan Verrilli et Victor Muñoz. Quoi qu'il en soit, il existe une condition fondamentale à laquelle il est impossible de déroger : le salaire doit être à la portée du club, compte tenu des difficultés financières dont celui-ci continue de souffrir.
C'est précisément pour cette raison que le recrutement de cet ailier n'est pas une mince affaire. En effet, les chances que Marcus Rashford reste au club ont considérablement diminué.
L'option d'achat de 30 millions d'euros, incluse dans son contrat de prêt, reste une somme importante pour Barcelone, même si elle peut être payée en plusieurs versements. À cela s'ajoute son salaire élevé, qui complique encore davantage le respect des règles du fair-play financier par le club.
Dans ce contexte, la possibilité d’un départ de Ferran Torres et de Marc Casado prend de l’importance dans les plans de Deco, non seulement en raison de leur importance sportive, mais aussi parce qu’ils pourraient être la clé du lancement d’une grande partie du processus de reconstruction de Barcelone que le club cherche à mener cet été.