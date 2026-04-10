Al Hilal soudanais demande à la CAF de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions à la place de la Renaissance de Berkane, malgré sa défaite sur l’ensemble des deux matchs aller-retour des quarts de finale sur le score de 2-1.

Al Hilal fonde sa demande sur la participation du joueur Hamza Moussaoui lors des deux confrontations entre les deux équipes, malgré la confirmation de sa consommation de substances dopantes, ce qui a poussé le club à réclamer l’ouverture d’une enquête urgente et exhaustive sur l’incident.

Le club soudanais a publié hier jeudi un communiqué au ton virulent, dans lequel il a affirmé que les procédures de l’audience de la commission de discipline concernant l’affaire étaient entachées d’un vice juridique manifeste.

Le club a déclaré dans son communiqué : « Al Hilal exprime sa profonde inquiétude et sa plus ferme condamnation de ce qui s’est produit lors de l’audience de la commission de discipline tenue aujourd’hui au siège de la Confédération africaine de football, dans l’affaire relative à l’éligibilité du joueur Hamza Moussaoui à la suite de la confirmation d’un résultat positif à un test antidopage ».

Il a ajouté : « Ce qui s’est déroulé au cours de cette audience ne peut être considéré comme une simple irrégularité procédurale passagère ; il s’agit plutôt d’un effondrement grave des principes fondamentaux du respect des garanties d’une procédure régulière, et cela soulève de profonds doutes quant à l’indépendance, la crédibilité et la légitimité des organes disciplinaires de la CAF, ainsi que quant à l’intégrité du football africain de manière générale ».

Il a poursuivi : « Dès le départ, la composition de l’organe arbitral était entachée d’un vice essentiel. Le président de l’audience, M. Othman Keïn, avait déjà pris part à la décision de lever la suspension provisoire du joueur concerné, décision qui a constitué l’étincelle initiale d’une série d’événements ayant conduit à cette affaire, créant ainsi un conflit d’intérêts évident et incontestable. Malgré notre objection immédiate, il s’est avéré que l’autre partie avait été informée au préalable de la composition de l’organe et l’avait approuvée lors d’une réunion à laquelle le club d’Al Hilal avait assisté ».

Il a ajouté : « Au cours de l’audience, de graves violations procédurales ont eu lieu : l’un des membres de l’organe a déclaré ne pas être en mesure de comprendre la langue anglaise, sans qu’une traduction appropriée ne soit fournie. Notre demande de rejouer nos plaidoiries ou de les clarifier a également été rejetée, et nos représentants ont été écartés de manière soudaine alors que les délibérations et le vote se poursuivaient ».

Il a conclu : « Plus grave encore, alors que notre délégation a été exclue, l’avocat de l’autre partie a été autorisé à rester dans la séance. Les représentants du club ont en outre été interrompus à plusieurs reprises et empêchés de présenter leur dossier de manière équitable ».