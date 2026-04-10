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Plaintes sénégalaises et soudanaises… le chaos de la CAF menace l’intégrité des compétitions africaines

Al Hilal Omdurman vs RSB Berkane
Al Hilal Omdurman
RSB Berkane
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Sénégal vs Maroc
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Al Ahly SC vs Esperance de Tunis
Al Ahly SC
Esperance de Tunis
Maroc
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ل es comités de l’Union africaine suscitent la polémique en raison d’infractions juridiques

La Confédération africaine de football (CAF) se retrouve dans une situation embarrassante, après une succession de crises qui ternissent son image et menacent la crédibilité des compétitions qu’elle organise, au niveau des clubs comme des sélections.

Les responsables de la CAF ne se sont pas encore remis du cauchemar de l’affaire de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, toujours pendante à ce jour devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qu’une nouvelle crise a éclaté, liée au match entre Al-Hilal soudanais et la Renaissance de Berkane marocaine en Ligue des champions.

Fait marquant : la Fédération sénégalaise et le club d’Al-Hilal se sont plaints du déroulement des procédures lors des audiences des commissions de la CAF dans les affaires controversées en cours, ce qui soulève des interrogations quant à la compétence de ces commissions.

Ces plaintes expliquent la démarche de la CAF, qui a annoncé plus tôt en avril courant qu’elle cherchait à modifier ses règlements, ainsi que les responsables des différentes commissions de l’institution.

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    Al Hilal soudanais demande à la CAF de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions à la place de la Renaissance de Berkane, malgré sa défaite sur l’ensemble des deux matchs aller-retour des quarts de finale sur le score de 2-1.

    Al Hilal fonde sa demande sur la participation du joueur Hamza Moussaoui lors des deux confrontations entre les deux équipes, malgré la confirmation de sa consommation de substances dopantes, ce qui a poussé le club à réclamer l’ouverture d’une enquête urgente et exhaustive sur l’incident.

    Le club soudanais a publié hier jeudi un communiqué au ton virulent, dans lequel il a affirmé que les procédures de l’audience de la commission de discipline concernant l’affaire étaient entachées d’un vice juridique manifeste.

    Le club a déclaré dans son communiqué : « Al Hilal exprime sa profonde inquiétude et sa plus ferme condamnation de ce qui s’est produit lors de l’audience de la commission de discipline tenue aujourd’hui au siège de la Confédération africaine de football, dans l’affaire relative à l’éligibilité du joueur Hamza Moussaoui à la suite de la confirmation d’un résultat positif à un test antidopage ».

    Il a ajouté : « Ce qui s’est déroulé au cours de cette audience ne peut être considéré comme une simple irrégularité procédurale passagère ; il s’agit plutôt d’un effondrement grave des principes fondamentaux du respect des garanties d’une procédure régulière, et cela soulève de profonds doutes quant à l’indépendance, la crédibilité et la légitimité des organes disciplinaires de la CAF, ainsi que quant à l’intégrité du football africain de manière générale ».

    Il a poursuivi : « Dès le départ, la composition de l’organe arbitral était entachée d’un vice essentiel. Le président de l’audience, M. Othman Keïn, avait déjà pris part à la décision de lever la suspension provisoire du joueur concerné, décision qui a constitué l’étincelle initiale d’une série d’événements ayant conduit à cette affaire, créant ainsi un conflit d’intérêts évident et incontestable. Malgré notre objection immédiate, il s’est avéré que l’autre partie avait été informée au préalable de la composition de l’organe et l’avait approuvée lors d’une réunion à laquelle le club d’Al Hilal avait assisté ».

    Il a ajouté : « Au cours de l’audience, de graves violations procédurales ont eu lieu : l’un des membres de l’organe a déclaré ne pas être en mesure de comprendre la langue anglaise, sans qu’une traduction appropriée ne soit fournie. Notre demande de rejouer nos plaidoiries ou de les clarifier a également été rejetée, et nos représentants ont été écartés de manière soudaine alors que les délibérations et le vote se poursuivaient ».

    Il a conclu : « Plus grave encore, alors que notre délégation a été exclue, l’avocat de l’autre partie a été autorisé à rester dans la séance. Les représentants du club ont en outre été interrompus à plusieurs reprises et empêchés de présenter leur dossier de manière équitable ».

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  • « Une chose qui suscite des doutes »

    Al Hilal a poursuivi dans son communiqué : « Les procédures ont été marquées par un manque de transparence, les informations essentielles n’ayant pas été communiquées par l’intermédiaire des représentants juridiques officiels du club présents à l’audience, mais transmises de manière informelle et sans aucune documentation écrite. Plus préoccupant encore, il a été proposé — sans aucune justification — que le club change ses représentants juridiques, ce qui est inacceptable et suscite de sérieux doutes quant à l’équité de la procédure et à la possibilité qu’elle ait été orientée à l’avance. »

    Il a insisté : « Le Club d’Al Hilal affirme que l’audience était entachée de vices fondamentaux, a manqué d’indépendance et d’impartialité, et a abouti à une privation manifeste de notre droit à la défense et à être entendus. La manière dont ce processus a été mené reflète un mépris systématique des principes de justice et de transparence, et soulève de grandes interrogations quant à la capacité de la CAF à rendre la justice de manière objective et impartiale. »

    Et d’ajouter : « De telles pratiques ne portent pas préjudice uniquement à notre club, mais sapent la confiance dans la gouvernance de la CAF et nuisent à la réputation du football africain dans son ensemble. »

  • Demande urgente

    Dans le même contexte, Al Hilal a présenté une demande urgente à la CAF afin de reporter le match de demi-finale opposant la RS Berkane à l’AS FAR, dans l’espoir que le club soudanais obtienne une décision en sa faveur, ce qui lui permettrait de participer à la rencontre.

    Selon un communiqué du club soudanais, Al Hilal a déposé une requête urgente auprès de la Commission des recours de la Confédération africaine de football (CAF) visant à reporter le match RS Berkane – AS FAR, prévu samedi prochain.

    Al Hilal a étayé sa demande en s’appuyant sur « quatre » articles du règlement de la Commission de discipline, justifiant ses revendications urgentes. Le club a indiqué les importants préjudices qui lui seraient causés si le match était maintenu, même si une décision issue de la plainte venait ensuite à être rendue en faveur d’Al Hilal.

  • Audience d’appel sans plaidoiries

    La plainte d’Al-Hilal au sujet des procédures de l’audience devant les commissions de la CAF n’est pas la première : auparavant, la partie sénégalaise s’était plainte de la même chose dans l’affaire de la finale de la CAN, au cours de laquelle la Commission d’appel avait reconnu le Maroc comme légitime détenteur du titre, avant que les responsables des Lions de la Téranga ne saisissent le TAS.

    Abdallah Sow, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, a déclaré le 18 mars dernier, en réaction à cette décision controversée, dans un entretien accordé au média français RMC Sport : « Il ne s’agit pas seulement du fait que ce soit difficile, c’est une farce ! Oui, c’est difficile à accepter, mais nous maintenons notre position et nous suivrons la voie juridique. Le Tribunal arbitral du sport fera éclater la vérité. »

    Sow a également révélé les coulisses de l’audience d’appel tenue par visioconférence, confirmant qu’elle avait été entourée de beaucoup d’opacité.

    Il a ajouté : « Nous avons été convoqués à sept heures du matin, puis on nous a informés le soir d’un report à neuf heures. Lorsque nous sommes entrés, l’audience n’a pas commencé à l’heure, puis la présidente de la commission a demandé à chacun de se présenter. Ensuite, elle a donné la parole au Maroc pour exposer ses demandes, puis elle nous a demandé de répondre, ce que nous avons fait. »

    Il a poursuivi : « Après cela, elle a dit qu’elle allait placer le Sénégal en salle d’attente, et nous y avons attendu pendant deux heures sans aucune communication. Lorsque j’ai contacté la secrétaire de la CAF, elle m’a indiqué que l’audience était terminée ! »

    Le responsable sénégalais a continué : « C’est incroyable : comment peut-on tenir une audience d’appel sans plaidoiries ? »

    Il a ajouté : « Lors de l’audience d’appel, nous n’avons présenté aucune plaidoirie ; même notre conseiller juridique n’a pas pris la parole, contrairement à la première audience qui avait duré cinq heures et connu des discussions et des questions. Là, il ne s’est presque rien passé. »

    Quant à savoir si la décision était tranchée à l’avance, il a répondu : « Oui, très clairement. La présidente de la commission avait une mission et elle l’a exécutée. C’est un sale boulot, mais nous allons faire face. »

    De la même manière qu’Al-Hilal s’est plaint de la présence d’Othman Keïn, Sow a également critiqué la composition de la Commission d’appel, évoquant un possible conflit d’intérêts.

    Il a déclaré : « Le plus grave, c’est la présence du président d’une fédération nationale au sein de la Commission d’appel, alors qu’il s’agit d’un organe censé être indépendant. Le président de la Fédération tunisienne est membre de la commission, et c’est une violation flagrante. »

  • احتجاج الأهلي ومفاجأة موتسيبي

    L’affaire ne s’est pas arrêtée là, puisqu’elle a également touché Al Ahly (Égypte), qui s’est à son tour plaint du retard de la commission d’appel à examiner le dossier relatif à l’interdiction faite à ses supporters d’assister au match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Espérance de Tunis.

    Al Ahly avait déposé une réclamation officielle auprès de la Confédération africaine de football (CAF) après la décision de reporter l’audience consacrée à l’examen de son appel contre la sanction interdisant à ses supporters d’assister au match face à l’Espérance de Tunis.

    Dans un communiqué publié sur son site Internet, Al Ahly a indiqué que cette réclamation faisait suite à la réception de deux notifications successives de la CAF reportant l’audience de 11 heures à 13 heures, avant qu’elle ne soit finalement ajournée sine die.

    Il a ajouté : « Cette décision intervient quelques jours seulement avant le match, et l’appel est un droit légal du club qui doit être tranché avant la date de la rencontre. Dans sa réclamation, Al Ahly maintient son droit à l’examen urgent de l’appel avant le prochain match en Ligue des champions. »

    La CAF avait annoncé une sanction financière et disciplinaire contre le club égyptien, en interdisant à ses supporters d’assister au match retour contre l’Espérance, à la suite du jet de bouteilles par ses supporters sur les joueurs de l’AS FAR (Maroc) au stade du Caire, lors de la dernière journée de la phase de groupes.

    Al Ahly a quitté la compétition après avoir perdu à l’aller et au retour contre l’Espérance sur un score cumulé de 4-2.

    Plus tard, Patrice Motsepe, président de la CAF, a créé la surprise lors d’une conférence de presse tenue au Caire, en déclarant qu’il avait été surpris par l’absence de supporters lors du match Al Ahly–Espérance.

    Le président de la CAF a déclaré : « J’ai été surpris par l’absence de supporters au match Al Ahly–Espérance, et lorsque j’ai demandé la raison, on m’a informé que les supporters d’Al Ahly avaient été suspendus par la commission de discipline de la CAF. »