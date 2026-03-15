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Pise-Cagliari, les notes de CM
Programme international pour le suivi des acquis des élèves
Les locaux ont peut-être livré leur meilleur match de la saison, malgré leur infériorité numérique pendant la majeure partie de la rencontre, prouvant ainsi qu'ils ont toujours autant d'envie de se battre.
Nicolas 6,5 : il ne peut vraiment rien faire sur le but encaissé, mais contrôle bien le reste du match.
Calabresi 6,5 : il réalise un match très convaincant, sûr dans ses tacles défensifs, et parvient à bien remonter le ballon lors des contre-attaques. Il doit sortir sur blessure à la fin de la première mi-temps. (À partir de la 1re minute de la deuxième mi-temps, Albiol 6 : sur l'action du but, il se laisse un peu déstabiliser par Pavoletti, mais pour le reste, c'est une bonne entrée en jeu.)
Caracciolo 8 : un match dont il se souviendra longtemps. En défense, c'est un véritable rempart, mais aujourd'hui, il écrit une page de l'histoire de sa carrière, et qui sait, peut-être même de la saison en cours, dans la surface de réparation adverse, où il réussit un doublé plein de caractère.
Canestrelli 7 : excellent match dans les deux phases de jeu. Précieux dans les relais défensifs.
Leris 7 : match complet. Il court énormément, aide bien ses coéquipiers derrière la ligne du milieu de terrain et offre d'excellentes occasions dans la moitié de terrain adverse. (à partir de la 45e s.t. Toure : s.v.)
Marin : s.v. (à la 16e minute de la première mi-temps, Hoejholt 6,5 : bel impact sur le match. Sûr dans les duels, il impose sa présence.)
Aebischer 7 : beaucoup de puissance dans une zone du terrain à haut risque, surtout en infériorité numérique.
Angori 7,5 : touche un nombre impressionnant de ballons, court et presse tout au long du match. Excellente communication avec Moreo et très bon sur les coups de pied arrêtés.
Moreo 8 : l'une de ses meilleures performances jusqu'à présent. Il fait preuve d'un caractère énorme, en marquant le but qui ouvre le score et en se montrant dangereux à plusieurs reprises. Il quitte le terrain sous les applaudissements mérités de son public.
Tramoni 6,5 : il joue bien en relais avec ses coéquipiers de l'attaque, tentant même quelques tirs de loin. (à partir de la 27e minute de la deuxième mi-temps, Akinsanmiro 6,5 : il aide bien ses coéquipiers)
Durosinmi 4,5 : commet une énorme erreur en première mi-temps qui laisse son équipe en infériorité numérique pendant presque tout le match.
Entraîneur Hiljemark 7,5 : Pise, combative et bien organisée sur le terrain, souffre très peu même en restant à dix dès la première mi-temps. Excellente lecture du match, avec des remplacements judicieux au bon moment.
Cagliari
Des visiteurs qui, bien qu'ils aient joué en supériorité numérique pendant la majeure partie du match, n'ont jamais réussi à s'imposer, mais qui, au contraire, n'ont pris que très peu de risques. Cela prolonge une série de résultats négatifs qui, au-delà du classement, devront faire l'objet d'une analyse approfondie.
Caprile 6 : malgré les buts encaissés, il sauve autant d'occasions dangereuses, évitant ainsi un passif qui aurait pu être encore plus lourd.
Zé Pedro 5,5 : pas tout à fait convaincant aujourd'hui, il souffre surtout de la présence de Moreo. Peu présent en phase offensive également. (à partir de la 31e minute de la deuxième mi-temps, Albarracin : s.v.)
Dossena 5 : beaucoup de mal à lire les ballons aériens des adversaires. Trop inattentif sur les coups de pied arrêtés.
Mina 5,5 : quelques erreurs de lecture défensive entachent sa prestation. Remplacé pour donner plus de poids à la phase offensive. (à partir de la 1e minute de la 2e mi-temps, Zappa 6 : bonne entrée en jeu. Il tente de se lancer dans les espaces, même s'il est parfois peu suivi.)
Palestra 5 : peu présent dans le jeu aujourd'hui. Mis à part quelques centres, on attend certainement plus d'un joueur de son calibre.
Adopo 5,5 : il ne parvient pas à suivre le rythme du match, restant très mesuré. (à partir de la 1ère minute de la 2e mi-temps, Pavoletti 6,5 : il entre pour apporter plus de danger à l'attaque et répond présent avec un superbe but. Un exemple pour ses coéquipiers.)
Gaetano 5,5 : il doit jouer plus en retrait en raison de la présence constante de Moreo qui pousse beaucoup de son côté. (à partir de la 19e minute de la deuxième mi-temps, Mazzitelli 6 : il se montre avec quelques bonnes actions en profondeur.)
Sulemana 5 : vraiment en mauvaise forme et en dehors du jeu. Il n'entre jamais vraiment dans le match, trop excentré sur l'aile, il gâche quelques actions potentiellement dangereuses.
Obert 5 : en première mi-temps, il ne joue pas si mal, mais en seconde période, on voit qu'il est trop nerveux et souvent en retard dans les duels. En effet, dans le dernier quart d'heure, il donne un coup de pied à Leris sans jamais toucher le ballon et se fait expulser pour un deuxième carton jaune.
Folorunsho 5 : pour lui aussi, un match à oublier. En défense, il ne parvient presque jamais à fermer le jeu comme il le devrait, tandis qu'en attaque, il gaspille trop d'occasions.
Kilicsoy 5,5 : quelques tirs bancals et c'est à peu près tout. (À partir de la 19e minute de la deuxième mi-temps, Trepy 6 : entrée en jeu globalement satisfaisante.)
Entraîneur Pisacane 5,5 : malgré une supériorité numérique pendant presque tout le match, il ne parvient pas à tirer grand-chose d'une équipe qui semble avoir perdu sa concentration et sa forme physique optimale. Il tente, par des changements, de donner plus de poids à l'attaque, mais le jeu ne semble jamais tout à fait organisé.