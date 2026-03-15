Pise-Cagliari, les notes de CM

Les locaux ont peut-être livré leur meilleur match de la saison, malgré leur infériorité numérique pendant la majeure partie de la rencontre, prouvant ainsi qu'ils ont toujours autant d'envie de se battre.

Nicolas 6,5 : il ne peut vraiment rien faire sur le but encaissé, mais contrôle bien le reste du match.

Calabresi 6,5 : il réalise un match très convaincant, sûr dans ses tacles défensifs, et parvient à bien remonter le ballon lors des contre-attaques. Il doit sortir sur blessure à la fin de la première mi-temps. (À partir de la 1re minute de la deuxième mi-temps, Albiol 6 : sur l'action du but, il se laisse un peu déstabiliser par Pavoletti, mais pour le reste, c'est une bonne entrée en jeu.)

Caracciolo 8 : un match dont il se souviendra longtemps. En défense, c'est un véritable rempart, mais aujourd'hui, il écrit une page de l'histoire de sa carrière, et qui sait, peut-être même de la saison en cours, dans la surface de réparation adverse, où il réussit un doublé plein de caractère.

Canestrelli 7 : excellent match dans les deux phases de jeu. Précieux dans les relais défensifs.

Leris 7 : match complet. Il court énormément, aide bien ses coéquipiers derrière la ligne du milieu de terrain et offre d'excellentes occasions dans la moitié de terrain adverse. (à partir de la 45e s.t. Toure : s.v.)

Marin : s.v. (à la 16e minute de la première mi-temps, Hoejholt 6,5 : bel impact sur le match. Sûr dans les duels, il impose sa présence.)

Aebischer 7 : beaucoup de puissance dans une zone du terrain à haut risque, surtout en infériorité numérique.

Angori 7,5 : touche un nombre impressionnant de ballons, court et presse tout au long du match. Excellente communication avec Moreo et très bon sur les coups de pied arrêtés.

Moreo 8 : l'une de ses meilleures performances jusqu'à présent. Il fait preuve d'un caractère énorme, en marquant le but qui ouvre le score et en se montrant dangereux à plusieurs reprises. Il quitte le terrain sous les applaudissements mérités de son public.

Tramoni 6,5 : il joue bien en relais avec ses coéquipiers de l'attaque, tentant même quelques tirs de loin. (à partir de la 27e minute de la deuxième mi-temps, Akinsanmiro 6,5 : il aide bien ses coéquipiers)

Durosinmi 4,5 : commet une énorme erreur en première mi-temps qui laisse son équipe en infériorité numérique pendant presque tout le match.

Entraîneur Hiljemark 7,5 : Pise, combative et bien organisée sur le terrain, souffre très peu même en restant à dix dès la première mi-temps. Excellente lecture du match, avec des remplacements judicieux au bon moment.