Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Photo : une grave accusation de racisme a été formulée lors du match Allemagne-Curaçao

Allemagne vs Curaçao
Allemagne
Curaçao
Coupe du monde
Allemagne
Curaçao
É.-U.

Le match Allemagne-Curaçao, remporté 7-1 par les « Maschinen » lors de la Coupe du monde, a été terni dimanche dernier par un geste raciste inattendu.

Selon le site « The Athletic », l’arbitre australien Sean Evans, responsable de la vidéo lors de cette rencontre, a effectué un geste de la main connu sous le nom de « White Power ».

Ce geste, consistant à joindre le pouce et l’index tout en gardant les autres doigts tendus, a longtemps symbolisé l’approbation (« OK »), mais il est également devenu, ces dernières années, un symbole de la supériorité de la race blanche.

Les trois doigts restants forment un W pour « White », tandis que le pouce et l’index dessinent un P pour « Power ».

L’extrémiste australien Brenton Tarrant, partisan de la suprématie blanche, avait déjà exhibé ce signe lors de sa comparution au tribunal en 2019, après son arrestation pour le meurtre de 50 personnes lors de l’attaque armée contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande.

  • evanskooora

    Symbole de l’extrême droite et du néonazisme

    On a pu voir Sean Evans adopter cette posture lors du match entre l'Allemagne et Curaçao, lorsque les caméras ont fait un plan sur la salle des arbitres vidéo.

    La FIFA a confirmé avoir pris connaissance de l’incident, sans ajouter de commentaire.

    Le réseau Fare Network, spécialisé dans la lutte contre la discrimination et les inégalités dans le football, a publié dimanche soir un communiqué dans lequel il déclare : « Nos experts estiment que le geste utilisé ressemble clairement au symbole de la main inversée « OK », utilisé comme symbole de la suprématie blanche dans les milieux d’extrême droite à travers le monde. »

    Le communiqué ajoute : « Pourquoi un arbitre vidéo utilise-t-il ce symbole lors d’un événement footballistique mondial, au moment même où il sait que les caméras sont braquées sur lui ? Cela ne peut s’expliquer que par le fait qu’il transmet délibérément un symbole de l’extrême droite et du néonazisme. »

    Elle a souligné : « Le public international qui regarde les matchs à la télévision ne devrait pas être exposé à des extrémistes d’extrême droite utilisant des symboles néonazis alors qu’il s’apprête à regarder un match. »

    • Publicité
Coupe du monde
Allemagne crest
Allemagne
ALM
Côte d'Ivoire crest
Côte d'Ivoire
CIV
Coupe du monde
Ecuador crest
Ecuador
ECU
Curaçao crest
Curaçao
CUW