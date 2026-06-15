Photo : une grave accusation de racisme a été formulée lors du match Allemagne-Curaçao

Le match Allemagne-Curaçao, remporté 7-1 par les « Maschinen » lors de la Coupe du monde, a été terni dimanche dernier par un geste raciste inattendu.

Selon le site « The Athletic », l’arbitre australien Sean Evans, responsable de la vidéo lors de cette rencontre, a effectué un geste de la main connu sous le nom de « White Power ».

Ce geste, consistant à joindre le pouce et l’index tout en gardant les autres doigts tendus, a longtemps symbolisé l’approbation (« OK »), mais il est également devenu, ces dernières années, un symbole de la supériorité de la race blanche.

Les trois doigts restants forment un W pour « White », tandis que le pouce et l’index dessinent un P pour « Power ».

L’extrémiste australien Brenton Tarrant, partisan de la suprématie blanche, avait déjà exhibé ce signe lors de sa comparution au tribunal en 2019, après son arrestation pour le meurtre de 50 personnes lors de l’attaque armée contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande.