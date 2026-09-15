Philippe Coutinho défend son transfert controversé à Santos et révèle la véritable raison de son départ de Vasco da Gama

Lors de sa présentation officielle, Coutinho a repoussé les accusations de déloyauté en détaillant les mesures extraordinaires nécessaires pour assurer son retour au Brésil. Remettant les pendules à l'heure sur ce transfert, Coutinho a déclaré : « J'ai vu certaines choses, mais j'essaie de me protéger de tout cela. Je sais qu'il y a eu une énorme réaction. Cela m'attriste, mais j'ai cette tribune pour m'exprimer.

« Vasco a toujours été ma maison. J'ai grandi à Vasco, j'ai joué dans toutes les catégories de jeunes et je suis arrivé en équipe première. J'ai toujours clairement exprimé l'affection, la gratitude et l'amour que j'ai pour le club. Quand l'opportunité de rejoindre Vasco s'est présentée, il me restait encore un an de contrat au Qatar, où je gagnais 10 millions de dollars nets. Je tiens à le préciser pour que les gens comprennent. »

Il a ajouté : « Je n'en ai jamais parlé, et ce sera la seule fois. Il me restait aussi un an de contrat avec Aston Villa. Pour que je puisse rejoindre Vasco, j'ai toujours été clair avec tous ceux qui travaillent avec moi : Vasco ne dépenserait pas un seul centime pour mon transfert. C'était ma priorité.

« Le seul moyen pour que cela se fasse était de renoncer à un an de salaire et à l'argent que Aston Villa me devait. J'ai tout laissé sur la table et je suis venu. Parce que mon retour à Vasco a toujours été motivé par l'amour du club. »