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Philippe Coutinho défend son transfert controversé à Santos et révèle la véritable raison de son départ de Vasco da Gama
Coutinho répond aux critiques des supporters
Santos a officiellement présenté le milieu de terrain avec le maillot numéro 11 lundi, après les arrivées récentes d’Arthur, Rodinei, Lima et Everton Cebolinha. Coutinho était d’abord revenu à Vasco en prêt en juillet 2024 depuis Aston Villa, avant de rendre ce transfert définitif un an plus tard. Cependant, son départ en février et sa décision ultérieure de rejoindre un rival national ont provoqué une vive colère chez ses anciens supporters.
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Un milieu de terrain révèle des sacrifices financiers
Lors de sa présentation officielle, Coutinho a repoussé les accusations de déloyauté en détaillant les mesures extraordinaires nécessaires pour assurer son retour au Brésil. Remettant les pendules à l'heure sur ce transfert, Coutinho a déclaré : « J'ai vu certaines choses, mais j'essaie de me protéger de tout cela. Je sais qu'il y a eu une énorme réaction. Cela m'attriste, mais j'ai cette tribune pour m'exprimer.
« Vasco a toujours été ma maison. J'ai grandi à Vasco, j'ai joué dans toutes les catégories de jeunes et je suis arrivé en équipe première. J'ai toujours clairement exprimé l'affection, la gratitude et l'amour que j'ai pour le club. Quand l'opportunité de rejoindre Vasco s'est présentée, il me restait encore un an de contrat au Qatar, où je gagnais 10 millions de dollars nets. Je tiens à le préciser pour que les gens comprennent. »
Il a ajouté : « Je n'en ai jamais parlé, et ce sera la seule fois. Il me restait aussi un an de contrat avec Aston Villa. Pour que je puisse rejoindre Vasco, j'ai toujours été clair avec tous ceux qui travaillent avec moi : Vasco ne dépenserait pas un seul centime pour mon transfert. C'était ma priorité.
« Le seul moyen pour que cela se fasse était de renoncer à un an de salaire et à l'argent que Aston Villa me devait. J'ai tout laissé sur la table et je suis venu. Parce que mon retour à Vasco a toujours été motivé par l'amour du club. »
Le meneur de jeu détaille ses difficultés mentales
Le milieu de terrain expérimenté a ensuite expliqué comment la douleur d’une défaite en finale de coupe et les insultes venues des tribunes de l’Estadio Sao Januario ont eu un impact psychologique insupportable sur lui.
Revenant sur la fin douloureuse de son deuxième passage, Coutinho a déclaré : « Lors de mon passage l’année dernière, nous avons atteint la finale de la Copa do Brasil et malheureusement perdu. Cela m’a très durement touché ; je voulais désespérément remporter un titre avec Vasco.
« J’ai gagné d’innombrables trophées à l’étranger et je suis revenu avec l’état d’esprit de devenir champion avec Vasco et peut-être de m’imposer comme une idole. Malheureusement, ce n’était pas possible. La nouvelle année a commencé, et nous n’allions pas très bien lors des derniers matches à Sao Januario. »
Il a ajouté : « Je sais que beaucoup disent que ce n’étaient que quelques sifflets, mais tous ceux qui étaient là savent. Tout le stade m’insultait et demandait mon départ. Cela a été extrêmement difficile pour moi, même si je sais que cela arrive dans le football, parce que Vasco a toujours été ma maison, et j’ai fait tout ce qui était humainement possible pour revenir. »
Expliquant sa décision de partir, Coutinho a déclaré : « Il se passait un certain nombre de choses difficiles, et j’ai ensuite dû prendre la décision la plus difficile de ma vie, qui était de donner la priorité à ma santé. Je connaissais les conséquences, mais j’ai été totalement honnête avec moi-même, et à aucun moment je n’ai abandonné Vasco. »
Il a conclu : « J’avais tout simplement atteint ma limite, et dans cet état, je n’aurais pas été capable d’apporter quoi que ce soit. J’ai été honnête avec moi-même, honnête avec les gens, et j’ai pris cette décision. Je pense que cela répond à votre question, et répond aussi à ceux qui n’écoutent pas la version du joueur. J’ai mentionné des chiffres financiers, ce que je n’aurais peut-être préféré pas faire, mais cela aidera les gens à comprendre. »
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Un déplacement européen met l’effectif à l’épreuve
Santos compte désormais sur sa nouvelle recrue pour relancer une campagne nationale qui le voit végéter à la 10e place du classement. Coutinho pourrait faire ses débuts mercredi soir lorsque sa nouvelle équipe se déplacera chez l'Atletico Mineiro dans une rencontre cruciale de Copa Sudamericana. Un calendrier exigeant suivra rapidement, avec un déplacement à Remo avant une réception de Flamengo au début du mois d'octobre.
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