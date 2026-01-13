Il y a des matchs qui changent une saison, parfois même une carrière. Dans un stade sous tension, face à un voisin auréolé de titres et de certitudes, le Paris FC a écrit l’une des pages les plus marquantes de son histoire récente. En éliminant le Paris Saint-Germain en 16es de finale de la Coupe de France (0-1), le promu a créé la surprise et s’est offert une qualification prestigieuse pour les huitièmes. Au cœur de cet exploit, Ilan Kebbal, entré en jeu à la pause, a incarné ce supplément d’âme qui fait basculer les grandes soirées. Une victoire courte, mais lourde de sens, qui résonne bien au-delà du simple résultat.
PFC, Ilan Kebbal savoure la victoire contre le PSG en Coupe de France
- AFP
Ilan Kebbal explique le plan de jeu du PFC contre le PSG
Revenir sur les terrains et peser immédiatement sur le jeu : Ilan Kebbal n’a pas caché son soulagement au lendemain de la rencontre. Après une Coupe d’Afrique des nations frustrante sur le plan personnel, l’international algérien a savouré ce moment. « Ça fait du bien de rejouer », a-t-il confié sur les ondes de RMC. Entré à la mi-temps du derby, Ilan Kebbal n’a eu besoin que d’une demi-heure pour se montrer décisif, délivrant une passe décisive à Jonathan Ikoné, unique buteur du match à la 74e minute. Une action symbolique du culot et de la justesse du milieu offensif, qui a parfaitement su exploiter le peu d’espaces laissés par le PSG.
Face à une équipe parisienne techniquement supérieure, le Paris FC avait préparé un plan précis. Ilan Kebbal l’a expliqué sans détours : « Le plan était d’essayer de les gêner en essayant de presser en bloc compact médian ». Une organisation qui a longtemps tenu, même si la pression s’est accentuée au fil des minutes. « Plus le temps avançait, plus on reculait. On ne faisait pas exprès parce que c’est leur niveau qui nous poussait à être dans notre surface », a reconnu Ilan Kebbal, lucide sur la physionomie du match. Mais le PFC savait aussi que la patience pouvait payer. « On savait que plus le temps avançait, s’ils n’ouvraient pas le score, on aurait une ou deux occasions », a-t-il ajouté, soulignant la maîtrise mentale de son équipe.
- AFP
Le PFC a donné une leçon de réalisme au PSG
La domination parisienne s’est traduite par plusieurs situations dangereuses, à l’image d’une tête manquée de Désiré Doué ou d’une frappe de Vitinha brillamment repoussée par Obed Nkambadio. Malgré cela, Ilan Kebbal et ses coéquipiers ont tenu bon, attendant l’opportunité idéale. « Si on arrive à ressortir avec deux ou trois passes, il y avait des espaces. On a eu de la chance d’avoir mis ce but », a poursuivi Ilan Kebbal. Une réussite qui récompense une discipline collective et un engagement total, face à un adversaire qui a tout tenté pour revenir.
Luis Enrique, malgré une équipe déjà bien fournie en cadres, a choisi de lancer ses forces offensives pour renverser la situation. Les entrées d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Nuno Mendes n’a pas échappé aux joueurs du PFC. Avec humour, Ilan Kebbal a lâché : « C’est de la triche ». Avant de préciser l’état d’esprit du groupe : « On souffre déjà et on voit les trois entrer. On se disait qu’on allait essayer de tenir. On a eu de la chance, il en faut face à cette équipe ». Une déclaration qui illustre à la fois le respect pour l’adversaire et la fierté d’avoir résisté jusqu’au bout.
- AFP
Un exploit qui marque la saison du PFC
Pour le Paris FC, 15e de Ligue 1, cette victoire face au PSG représente bien plus qu’une qualification. Ilan Kebbal et ses partenaires ont infligé un sérieux coup d’arrêt à une équipe parisienne qui restait sur une année 2025 presque parfaite, ponctuée de six titres majeurs. En Coupe de France, le PFC s’offre ainsi le premier grand exploit de sa saison et envoie un message clair à ses futurs adversaires.