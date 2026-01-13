PFC, Ilan Kebbal savoure la victoire contre le PSG en Coupe de France

Revenir sur les terrains et peser immédiatement sur le jeu : Ilan Kebbal n’a pas caché son soulagement au lendemain de la rencontre. Après une Coupe d’Afrique des nations frustrante sur le plan personnel, l’international algérien a savouré ce moment. « Ça fait du bien de rejouer », a-t-il confié sur les ondes de RMC. Entré à la mi-temps du derby, Ilan Kebbal n’a eu besoin que d’une demi-heure pour se montrer décisif, délivrant une passe décisive à Jonathan Ikoné, unique buteur du match à la 74e minute. Une action symbolique du culot et de la justesse du milieu offensif, qui a parfaitement su exploiter le peu d’espaces laissés par le PSG.

Face à une équipe parisienne techniquement supérieure, le Paris FC avait préparé un plan précis. Ilan Kebbal l’a expliqué sans détours : « Le plan était d’essayer de les gêner en essayant de presser en bloc compact médian ». Une organisation qui a longtemps tenu, même si la pression s’est accentuée au fil des minutes. « Plus le temps avançait, plus on reculait. On ne faisait pas exprès parce que c’est leur niveau qui nous poussait à être dans notre surface », a reconnu Ilan Kebbal, lucide sur la physionomie du match. Mais le PFC savait aussi que la patience pouvait payer. « On savait que plus le temps avançait, s’ils n’ouvraient pas le score, on aurait une ou deux occasions », a-t-il ajouté, soulignant la maîtrise mentale de son équipe.