L’attaquant de Tottenham Omar Marmoush reste convaincu que les Spurs sont sur le point de redresser la barre malgré un début de saison frustrant. L’équipe de Roberto De Zerbi est restée sans victoire et sans but lors de ses quatre premiers matches de Premier League, peinant à trouver de la fluidité sur le plan offensif.

Cependant, marquer contre une équipe de l’élite lors de la défaite en Carabao Cup à Liverpool mardi a constitué leur premier but contre une opposition de première division cette saison.

Marmoush insiste sur le fait que les performances de l’équipe montrent des progrès évidents devant le but.