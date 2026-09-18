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Petits aperçus, grandes convictions ! Marmoush jure que Tottenham, en difficulté, est sur le point de trouver le déclic
Marmoush voit des signes positifs malgré un début sans victoire
L’attaquant de Tottenham Omar Marmoush reste convaincu que les Spurs sont sur le point de redresser la barre malgré un début de saison frustrant. L’équipe de Roberto De Zerbi est restée sans victoire et sans but lors de ses quatre premiers matches de Premier League, peinant à trouver de la fluidité sur le plan offensif.
Cependant, marquer contre une équipe de l’élite lors de la défaite en Carabao Cup à Liverpool mardi a constitué leur premier but contre une opposition de première division cette saison.
Marmoush insiste sur le fait que les performances de l’équipe montrent des progrès évidents devant le but.
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L'avant-centre souligne la création d'occasions et la qualité de l'effectif
La recrue estivale en provenance de Manchester City estime que les automatismes offensifs de Tottenham s’améliorent régulièrement à chaque match. Marmoush a souligné que l’effectif possède suffisamment de profondeur et de talent individuel pour commencer à convertir les occasions en victoires.
Il a insisté sur le fait que les petits détails finiront bientôt par se mettre en place pour l’équipe de De Zerbi.
« À chaque match, nous nous créons de plus en plus, toujours plus d’occasions, je suis sûr que nous en sommes très proches, a déclaré Marmoush aux médias du club. Nous avons tellement de qualité sur le terrain, ainsi qu’avec les joueurs qui sortent du banc pour nous donner ce dernier élan. Quand ces petits détails s’emboîteront, ce sera vraiment, vraiment très bien. »
Développer l’état d’esprit et la cohésion dans le vestiaire
Marmoush a souligné combien les difficultés du début de saison contribuent à unir l’effectif durant cette période de transition sous les ordres de De Zerbi. Il a également salué les supporters de Tottenham pour avoir soutenu l’équipe malgré ses difficultés initiales.
Renforcer la confiance en interne reste la priorité absolue des joueurs et du staff.
« Ces moments forgent l’état d’esprit et soudent l’équipe, a ajouté Marmoush. Ces petits signes de réussite nous donnent un nouvel élan et nous devons construire cette confiance en nous. Je dois dire que nos supporters ont été incroyables, nous avons leur soutien depuis le tout début. »
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Tottenham vise sa première victoire en Premier League
Après l’arrêt de leur parcours en Carabao Cup à Anfield, Tottenham reporte toute son attention sur le championnat. Les hommes de De Zerbi restent déterminés à transformer leur déclic offensif en trois points.
L’effectif continue de travailler à l’entraînement pour peaufiner son exécution tactique.
Tottenham aborde son prochain match à domicile avec l’objectif de décrocher une première victoire en championnat cette saison, très attendue.
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