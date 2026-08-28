Le refus catégorique de l'Atlético Madrid de négocier avec le Barça au sujet de Julián Álvarez soulève de nombreux points d'interrogation.

Le journal Sport rapporte que l'affaire a pris une dimension particulière depuis qu'Apollo Sports Capital est devenu, le 12 mars dernier, le principal actionnaire de l'Atlético.

Or, Apollo n'est pas une entité inconnue pour Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Bien au contraire, il existe des relations commerciales et financières parfaitement documentées entre le géant américain, ACS et le Real Madrid lui-même.

Cela ne permet pas d'affirmer que Florentino Pérez se cache derrière la décision de l'Atlético de refuser de négocier avec le Barça, car il n'existe aucune preuve publique d'un contact, d'instructions données ou d'un accord conclu à ce sujet, mais les précédents autorisent à poser une question qui semble inévitable pour les supporters du Barça.

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