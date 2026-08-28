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Atletico Madrid v Real Madrid CF - Copa del ReyGetty Images Sport

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Perez est-il derrière le refus de l'Atlético de négocier avec le Barça ?

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J. Alvarez
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Le refus catégorique de l'Atlético Madrid de négocier avec le Barça au sujet de Julián Álvarez soulève de nombreux points d'interrogation. 

Le journal Sport rapporte que l'affaire a pris une dimension particulière depuis qu'Apollo Sports Capital est devenu, le 12 mars dernier, le principal actionnaire de l'Atlético. 

Or, Apollo n'est pas une entité inconnue pour Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Bien au contraire, il existe des relations commerciales et financières parfaitement documentées entre le géant américain, ACS et le Real Madrid lui-même.

Cela ne permet pas d'affirmer que Florentino Pérez se cache derrière la décision de l'Atlético de refuser de négocier avec le Barça, car il n'existe aucune preuve publique d'un contact, d'instructions données ou d'un accord conclu à ce sujet, mais les précédents autorisent à poser une question qui semble inévitable pour les supporters du Barça.

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  • Apollo et ACS, partenaires à parts égales de 50 %

    La relation la plus importante remonte à 2014. Le 17 décembre de cette année-là, la société Leighton, qui s'inscrivait alors dans la structure institutionnelle des sociétés Hochtief et ACS, a vendu 50 % de sa division de services à des fonds gérés par Apollo Global Management.

    Les comptes annuels de la société ACS l'expliquent de manière explicite : Leighton a vendu 50 % et a conclu avec Apollo un accord de coentreprise, tandis que les documents de la société australienne elle-même ont décrit l'opération comme un partenariat d'investissement de 50/50.

    Par conséquent, la relation n'était pas qu'une simple collaboration passagère entre un client et une entité de financement. Pendant des années, des sociétés affiliées au groupe présidé par Pérez et les fonds Apollo ont été des partenaires commerciaux sur un pied d'égalité, dans une activité qui est devenue par la suite une partie de la société Ventia, l'une des plus grandes entreprises australiennes opérant dans le domaine des services et des infrastructures. Et jusqu'en 2021, CIMIC, filiale d'ACS, gérait Ventia aux côtés d'Apollo.

    Il est clair qu'Apollo et le groupe commercial de Florentino se connaissent bien, et qu'ils ont partagé des intérêts économiques importants.

    • Publicité
  • imago-sport-1082025494.jpgSOPA Images

    Apollo finance le stade Santiago Bernabéu

    Il existe un autre point de contact, cette fois directement avec le Real Madrid. En décembre 2021, le club merengue a bouclé une opération de financement supplémentaire d'un montant de 225 millions d'euros, destinée aux travaux de rénovation du stade Santiago-Bernabéu. 

    Selon ce qu'a publié le journal El Confidencial, citant le site GlobalCapital, Apollo, MetLife et Northwestern Mutual figuraient parmi les principaux investisseurs de cette opération, dont la structuration a été assurée par les banques JP Morgan et Bank of America.

    Aujourd'hui, Apollo contrôle l'Atlético de Madrid. En mars dernier, la société américaine a finalisé l'acquisition de la majorité des actions du club madrilène. 

    Apollo a elle-même confirmé officiellement qu'Apollo Sports Capital était devenue l'actionnaire principal de l'Atlético**, tandis que Miguel Ángel Gil Marín et Enrique Cerezo continuent de diriger le club.

    En outre, Apollo a nommé cinq des onze membres du nouveau conseil d'administration, ce même conseil qui soutient désormais à l'unanimité la décision de refuser de négocier avec le Barça.

  • Julian AlvarezGetty Images

    150 millions d'euros qui changent la donne

    C'est ici qu'apparaît l'épisode le plus controversé de toute l'histoire. Le 9 juin 2026, le Real Madrid a publié un communiqué officiel absolument inhabituel. 

    Le club a confirmé que son conseil d'administration avait présenté une offre de 150 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour obtenir les droits d'enregistrement de Julian Alvarez, et que les Colchoneros avaient rejeté cette offre.

    À cette époque, Julian Alvarez était déjà l'une des principales cibles du Barça, et l'opération a suscité un intérêt particulier, car l'intérêt du Real Madrid pour l'attaquant argentin a presque disparu après cette annonce. Quant à la lecture qu'en a faite le Barça, elle était totalement différente d'une simple tentative avortée de recruter le joueur.

    Cette démarche a été interprétée du côté du camp catalan comme une manœuvre visant à faire grimper le prix que le Barça devrait payer par la suite.

    Début juin, une rencontre à table entre Florentino et Cerezo a été divulguée, et la chronologie apparaît particulièrement frappante.

    D'abord, le Real Madrid met publiquement la somme de 150 millions d'euros sur la table, puis ce même montant devient la référence utilisée par l'Atlético pour autoriser hypothétiquement le départ de Julian.

    Selon ce qu'a rapporté la Cadena SER, le club madrilène a informé le joueur que s'il voulait partir, il devait présenter une offre de 150 millions d'euros avant le 20 juin.

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  • Florentino PérezGetty

    La ressemblance est évidente : une séquence frappante

    Mais ce qui n'a pas été prouvé, c'est l'existence d'un lien de causalité entre les deux : on ne peut pas affirmer que c'est l'offre du Real Madrid qui a poussé l'Atlético à fixer par la suite la valeur de Julian aux alentours de 150 millions d'euros. 

    On peut toutefois assurer que le montant annoncé par Florentino Pérez s'est finalement transformé en principal prix de référence de toute l'opération.

    Et du point de vue catalan, c'est là que réside le soupçon : si l'Atlético savait qu'il était extrêmement difficile de vendre sa grande star au Real Madrid, et si le Real Madrid n'a plus tenté de le recruter par la suite, alors cette offre a eu pour effet, dans les faits, de relever le plafond financier auquel Barcelone devait faire face.

    Les faits documentés dessinent ainsi une séquence frappante : Apollo et ACS étaient partenaires commerciaux à parts égales, à hauteur de 50 %. 

    Puis Apollo a participé au financement du stade Santiago Bernabéu, et Apollo est désormais l'actionnaire principal de l'Atlético. Par ailleurs, le nouveau conseil d'administration du club madrilène, dans lequel Apollo jouit d'une forte présence, soutient à l'unanimité la décision de refuser de négocier avec Barcelone. Et avant tout cela, le Real Madrid avait annoncé une offre de 150 millions d'euros pour Julian, une offre qui a été interprétée à Barcelone comme ayant peut-être été une manœuvre destinée à faire grimper le coût du recrutement de l'attaquant argentin.

    Ce sont des faits qui justifient que l'on pose des questions, mais qui ne permettent pas de répondre par l'affirmative à la question principale : il n'existe aucune preuve publique que Florentino Pérez ait utilisé sa relation avec Apollo pour empêcher Alvarez de rejoindre Barcelone, tout comme il n'existe aucune preuve qu'Apollo ait pris la décision de l'Atlético en pensant aux intérêts du Real Madrid.

    La relation commerciale existe. Le financement du stade Bernabéu a bel et bien eu lieu. L'offre de 150 millions d'euros a bel et bien eu lieu et a été annoncée officiellement par le Real Madrid, tout comme l'interprétation de cette offre comme une démarche susceptible de causer un préjudice économique à Barcelone est apparue dès le premier instant.

  • Plusieurs coïncidences sur fond flou

    De nombreuses coïncidences se dessinent en arrière-plan, dans un flou qui pousse le Barça à se demander si Florentino a joué un quelconque rôle dans tout ce désordre. 

    Il ne s'agit peut-être que d'excuses de la part de celui qui ne pourra pas recruter le joueur, ou peut-être y a-t-il autre chose qui révèle l'immense influence dont jouit Florentino Pérez dans différents cercles de la société.

    Quoi qu'il en soit, l'incapacité du Barça à recruter Julian doit être un motif de soulagement pour le Real Madrid, car cela signifie que le Barça ne renforcera pas son effectif autant qu'il le souhaitait.

    Sport a souligné : « Rappelons que Florentino Pérez et Joan Laporta entretiennent une mauvaise relation depuis que le Barça s'est désolidarisé du projet de Super Ligue européenne, ainsi qu'en raison des plaintes déposées par le Real Madrid dans l'affaire Negreira. »