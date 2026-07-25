Per Mertesacker dévoile ses motivations après la nomination de l’ex-directeur du centre de formation d’Arsenal à un poste clé de la DFB, en parallèle de l’arrivée de Jürgen Klopp

Dans le cadre d’un vaste remaniement au sein du football allemand, Mertesacker a été nommé nouveau directeur sportif de la DFB. L’ancien capitaine d’Arsenal, salué pour son travail à la tête du centre de formation des Gunners ces dernières années, prendra officiellement ses fonctions en janvier 2027. Sa nomination intervient à un moment charnière pour l’équipe nationale, coïncidant avec l’annonce historique de la nomination de Klopp au poste de sélectionneur de la DFB.

Il succédera à Andreas Rettig et supervisera les équipes nationales ainsi que l’Académie de la DFB. Le joueur de 41 ans a exprimé sur les réseaux sociaux son enthousiasme et sa gratitude. Qualifiant ce choix de « retour aux sources », il a rappelé que le cadre de l’équipe nationale lui tenait toujours à cœur après une décennie passée sous le maillot allemand. Il devrait quitter ses fonctions de commentateur à la ZDF après le prochain match de la Ligue des Nations contre la Serbie à Munich.