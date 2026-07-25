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Per Mertesacker dévoile ses motivations après la nomination de l’ex-directeur du centre de formation d’Arsenal à un poste clé de la DFB, en parallèle de l’arrivée de Jürgen Klopp
Un nouveau chapitre s’ouvre pour la légende allemande.
Dans le cadre d’un vaste remaniement au sein du football allemand, Mertesacker a été nommé nouveau directeur sportif de la DFB. L’ancien capitaine d’Arsenal, salué pour son travail à la tête du centre de formation des Gunners ces dernières années, prendra officiellement ses fonctions en janvier 2027. Sa nomination intervient à un moment charnière pour l’équipe nationale, coïncidant avec l’annonce historique de la nomination de Klopp au poste de sélectionneur de la DFB.
Il succédera à Andreas Rettig et supervisera les équipes nationales ainsi que l’Académie de la DFB. Le joueur de 41 ans a exprimé sur les réseaux sociaux son enthousiasme et sa gratitude. Qualifiant ce choix de « retour aux sources », il a rappelé que le cadre de l’équipe nationale lui tenait toujours à cœur après une décennie passée sous le maillot allemand. Il devrait quitter ses fonctions de commentateur à la ZDF après le prochain match de la Ligue des Nations contre la Serbie à Munich.
Une motivation commune pour la réussite nationale
L'ancien défenseur central a expliqué en détail les raisons qui l'ont poussé à accepter ce poste à haute responsabilité, soulignant notamment sa volonté de former la prochaine génération de talents allemands. Sur Instagram, Mertesacker a écrit : « Le football allemand est et reste une affaire de cœur pour des millions de personnes. Il relie les générations et crée des moments qui restent gravés à jamais. Si j’ai désormais la chance d’assumer des responsabilités au sein de la DFB à partir de 2027, cela me remplit d’une grande humilité. Développer le football allemand, et en particulier la formation des jeunes, est une tâche colossale, et c’est précisément ce qui me motive. Merci pour cette confiance. Je suis impatient de mener le football allemand vers l’avenir aux côtés de nombreuses personnes formidables. »
Il est également revenu sur le parcours qui l’a conduit à ce poste prestigieux, soulignant la continuité de sa carrière. « Quand je repense à mon parcours, je vois avant tout de la continuité : le TSV Pattensen, Hanovre 96, le Werder Brême, Arsenal Londres – quatre clubs qui m’ont façonné. Et dix ans passés à porter fièrement le maillot de l’équipe nationale », a-t-il ajouté. Sa solide expérience en Bundesliga et en Premier League, renforcée par ses récents succès administratifs à Arsenal, fait de lui le candidat idéal pour les ambitieux projets futurs de l’instance dirigeante.
Toni Kroos apporte son soutien
Cette nouvelle a été saluée par ses anciens coéquipiers, notamment par le maestro du milieu de terrain Toni Kroos. La légende du Real Madrid, qui a évolué à 31 reprises aux côtés de Mertesacker en équipe nationale entre 2010 et 2014, n’a pas tardé à lui adresser ses félicitations. Ensemble, les deux hommes ont conquis le sommet du football mondial au Brésil, et Kroos est convaincu que son ancien partenaire est l’homme de la situation. Sur Instagram, il a publiquement apporté son soutien en lui adressant un bref message : « Bonne chance, le Grand. »
Mertesacker arrive avec un solide bagage, fort de 104 sélections avec l’Allemagne. Sa carrière internationale l’a mené à trois Coupes du monde (2006, 2010, 2014), culminant avec le sacre brésilien, ainsi qu’à deux Championnats d’Europe, dont la finale de l’Euro 2008 et la phase finale de l’Euro 2012. En club, le défenseur central a connu une réussite durable, remportant trois FA Cups avec Arsenal et une DFB-Pokal avec le Werder Brême.
- AFP
L'ère Klopp est désormais lancée
L'arrivée de Mertesacker intervient à un moment crucial pour le football allemand, alors que la sélection nationale cherche à panser ses blessures sous la houlette de Klopp, qui a remplacé Julian Nagelsmann à la suite d'une campagne désastreuse en Coupe du monde, conclue par une élimination en seizièmes de finale face au Paraguay. Cette élimination précoce s’inscrit dans une série de performances décevantes : sorties de route dès la phase de groupes des Coupes du monde 2018 et 2022, revers en huitièmes de l’Euro 2020, puis élimination en quarts à domicile lors de l’Euro 2024.
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