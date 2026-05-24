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Pep Guardiola prévient que Manchester City ne pourra pas simplement « copier-coller » son successeur
La fin d’une époque dorée
Dans un geste qui marque la fin d'une décennie de transformation pour le football anglais, Guardiola quittera l'Etihad Stadium cet été. Âgé de 55 ans, il est arrivé à Manchester en juillet 2016 et a profondément bouleversé le paysage de la Premier League, remportant six titres de champion et un triplé historique au cours de son mandat.
Sa domination statistique est sans pareille : la campagne des « Centurions » 2017-2018, marquée par 100 points, 32 victoires et 106 buts, en témoigne. Il a ensuite réalisé un unique quadruplé national en 2019 puis conquis l’Europe en 2023 en soulevant la Ligue des champions. Pour son ultime exercice, il a déjà ajouté la FA Cup et la Carabao Cup à son palmarès, s’assurant ainsi un départ en apothéose.
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Éviter le piège de l’imitation
Alors que Manchester City cherche l’homme capable de succéder à l’une des figures les plus emblématiques du football mondial, Guardiola a insisté sur le fait qu’il ne conseillerait pas la direction quant au choix du successeur. Alors que son ancien assistant Enzo Maresca semble actuellement le mieux placé pour revenir à Manchester, Guardiola estime que le prochain entraîneur doit s’épanouir selon ses propres termes plutôt que d’essayer de reproduire la « méthode Pep ».
« Copier-coller ne fonctionne pas à ce poste », a-t-il déclaré. « Il faut être unique, naturel, rester soi-même, et le nouvel entraîneur sera lui-même. Dès qu’on commence à imiter quelqu’un d’autre… Chacun est ce qu’il est. C’est la seule façon de réussir. Et c’est pourquoi tout se passera bien. »
Une pause tant attendue
Après dix ans d’une intensité sans relâche en Premier League, Guardiola a confirmé que son avenir immédiat se résumera à un canapé et à une télécommande. Malgré les rumeurs persistantes le donnant comme candidat à des postes internationaux – notamment celui de sélectionneur de l’équipe d’Angleterre –, l’ancien entraîneur du FC Barcelone est catégorique : il a besoin de s’éloigner complètement du monde du football pour se rapprocher de sa famille.
« Je n’ai aucun projet précis pour mon avenir, si ce n’est me reposer et rattraper le temps perdu avec mes enfants pendant qu’ils grandissaient, ainsi que toutes les choses que je n’ai pas faites et que je souhaite faire », a-t-il déclaré. « Je ne pense donc pas une seule seconde à quoi que ce soit en rapport avec le football pour l’avenir, pour les années à venir. Je n’y pense pas. »
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La vie loin du banc de touche
Manchester City s’apprête à tourner la page de l’ère Guardiola, qui a offert six titres de champion et un triplé historique à la moitié bleue de Manchester. Si les supporters espèrent un retour rapide de ce grand vainqueur sur le banc, l’entraîneur catalane semble surtout déterminé à profiter d’un congé sabbatique bien mérité pour se ressourcer et accomplir des projets personnels.
« J’ai besoin de me reposer, j’ai besoin de réfléchir. Ensuite, nous verrons ce qui se passera », a ajouté Guardiola. « Je n’ai pas de plan, juste me reposer et faire toutes les choses que j’ai envie de faire et que je n’ai pas faites par le passé, des bêtises que j’ai envie de faire. »