Pep Guardiola prévient que Manchester City ne pourra pas simplement « copier-coller » son successeur

Dans un geste qui marque la fin d'une décennie de transformation pour le football anglais, Guardiola quittera l'Etihad Stadium cet été. Âgé de 55 ans, il est arrivé à Manchester en juillet 2016 et a profondément bouleversé le paysage de la Premier League, remportant six titres de champion et un triplé historique au cours de son mandat.

Sa domination statistique est sans pareille : la campagne des « Centurions » 2017-2018, marquée par 100 points, 32 victoires et 106 buts, en témoigne. Il a ensuite réalisé un unique quadruplé national en 2019 puis conquis l’Europe en 2023 en soulevant la Ligue des champions. Pour son ultime exercice, il a déjà ajouté la FA Cup et la Carabao Cup à son palmarès, s’assurant ainsi un départ en apothéose.