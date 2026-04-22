Pep Guardiola balaye d'un revers les critiques de l'icône de Manchester United

Pep Guardiola a répondu à Wayne Rooney, qui avait jugé « excessives » les célébrations de Manchester City après sa victoire contre Arsenal. L’entraîneur citizen a fermement défendu le droit de ses joueurs de savourer cet instant.

Selon l’ancien attaquant de Manchester United, ces scènes d’exubérance étaient « exagérées » et révélaient un manque de respect envers l’adversaire, un comportement peu digne d’un club censé être rodé aux grands rendez-vous.

Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur catalan a qualifié ces critiques de « stupides », rappelant que chaque titre exige d’énormes sacrifices et que ses joueurs étaient parfaitement en droit de partager leur joie avec les supporters.

Le technicien catalan a rappelé que la victoire face aux Gunners revêtait une saveur particulière dans la course au titre : « Pourquoi ne pas célébrer ce succès ? Tant que l’on respecte l’adversaire, on a le droit de le savourer comme on l’entend. Je dis toujours à mes joueurs : allez saluer les supporters après chaque match et profitez de l’instant. »

Les Citizens se tournent désormais vers la rencontre de milieu de semaine face à Burnley. Guardiola espère que son groupe aborderont la rencontre à Turf Moor avec la même intensité, même si le milieu de terrain clé Rodri sera absent en raison d’une blessure à l’aine contractée contre les Gunners.

Avec trois points de retard sur les Gunners mais un match en moins, les Citizens restent maîtres de leur destin dans la course au titre.



