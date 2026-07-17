Selon le journal français L’Équipe, qui rapportait jeudi soir des informations recueillies en coulisses, Olise n’a plus caché ces dernières semaines son envie de partir à ses coéquipiers de l’équipe de France, en pleine Coupe du monde.

Son coéquipier en sélection et au FC Bayern, Dayot Upamecano, s’efforce depuis plusieurs semaines de le convaincre de rester chez le champion d’Allemagne, mais Olise aurait profité de la Coupe du monde pour s’informer plus avant sur son éventuel futur club. Selon le quotidien, il aurait sollicité des échanges avec Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, qui lui auraient décrit la situation interne des « Merengues » à l’issue d’une préparation estivale tumultueuse.