Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Michael Olise Bayern Munich 2025-26Getty

Traduit par

Pendant la Coupe du monde, Michael Olise aurait déjà exprimé en interne son souhait de rejoindre le Real Madrid

Bundesliga
LaLiga
M. Olise
Bayern Munich
Jeux d'amitié des clubs
Real Madrid

Michael Olise envisagerait un départ du FC Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid. L’attaquant aurait confié ses intentions à ses coéquipiers de l’équipe de France durant la Coupe du monde.

Selon le journal français L’Équipe, qui rapportait jeudi soir des informations recueillies en coulisses, Olise n’a plus caché ces dernières semaines son envie de partir à ses coéquipiers de l’équipe de France, en pleine Coupe du monde. 

Son coéquipier en sélection et au FC Bayern, Dayot Upamecano, s’efforce depuis plusieurs semaines de le convaincre de rester chez le champion d’Allemagne, mais Olise aurait profité de la Coupe du monde pour s’informer plus avant sur son éventuel futur club. Selon le quotidien, il aurait sollicité des échanges avec Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, qui lui auraient décrit la situation interne des « Merengues » à l’issue d’une préparation estivale tumultueuse. 

  • La dernière information concernant l’avenir de la superstar ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu. Mercredi déjà, Footmercato avait fait sensation en annonçant qu’Olise avait décidé de quitter le club de l’Isar et souhaitait rejoindre Madrid dès la saison prochaine. 

    Jeudi, Sky a toutefois démenti l’information, affirmant que le gaucher ne souhaitait pas quitter le champion en titre. Selon la chaîne, son conseiller aurait même rassuré les dirigeants bavarois : « Ne vous inquiétez pas, nous restons. » 

    Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur est toujours une priorité pour le club, qui souhaite même prolonger son bail et lui offrir un salaire nettement revu à la hausse, afin qu’il intègre le podium des mieux payés, aux côtés de Jamal Musiala et Harry Kane.

    • Publicité
  • Michael Olisegetty

    Olise va-t-il rejoindre Madrid ? Pour l’instant, le Real dément tout intérêt.

    Le Français a réalisé une saison exceptionnelle à Munich, inscrivant 53 points en 52 matchs. Cette performance attire l’attention et, depuis plusieurs semaines, la presse évoque un intérêt du Real Madrid. Au point que le président Florentino Pérez en aurait fait sa priorité. Les Merengues ont toutefois démenti toute approche : « En réponse aux informations parues dans divers médias concernant un prétendu intérêt de notre club pour Michael Olise, joueur du Bayern Munich, le Real Madrid CF tient à préciser qu’il n’a eu aucun contact, ni direct ni indirect, avec le joueur en question, ses représentants ou toute personne de son entourage. »

    Le joueur lui-même n’a pas encore commenté ces spéculations. Il est actuellement toujours en Coupe du monde avec l'équipe de France. Après leur défaite en demi-finale contre l'Espagne (0-2), Olise et ses coéquipiers ne peuvent plus viser le titre et se contenteront de disputer le match pour la troisième place contre l'Angleterre samedi soir.

  • Les différentes étapes de la carrière de Michael Olis :

    ClubPériode
    FC Reading2017 - 2021
    Crystal Palace2021 – 2024
    FC Bayern2024 – présent

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Jeux d'amitié des clubs
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Jeux d'amitié des clubs
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO