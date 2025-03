Le penalty accordé au Havre face à l’OL fait polémique ! La FFF a dévoilé des échanges VAR explosifs et désavoue l’arbitre. Décryptage.

Le match entre l’Olympique Lyonnais et Le Havre (4-2), dimanche, continue de faire parler. En cause, un penalty controversé sifflé en faveur des Normands par Bastien Dechepy. Alors que la faute semblait discutable, la direction de l’arbitrage de la FFF a décidé de publier l’échange entre l’arbitre central et l’assistance vidéo. Et le verdict est sans appel : la décision était erronée.