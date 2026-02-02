Penalty de Mbappé : Laporta crie au "plongeon" et relance la guerre avec le Real !

La lutte pour le titre en Liga est plus serrée que jamais, et la tension est montée d'un cran en ce début de semaine. La victoire controversée du Real Madrid face au Rayo Vallecano (2-1), qui permet aux Madrilènes de revenir à un petit point du FC Barcelone, a laissé des traces. Présent ce lundi à la cérémonie de gala du Mundo Deportivo, le président du Barça, Joan Laporta, est arrivé tout sourire. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que le vernis ne craque. Interrogé sur le fait de match qui a offert la victoire à son rival, le dirigeant n'a pas mâché ses mots.