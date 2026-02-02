La lutte pour le titre en Liga est plus serrée que jamais, et la tension est montée d'un cran en ce début de semaine. La victoire controversée du Real Madrid face au Rayo Vallecano (2-1), qui permet aux Madrilènes de revenir à un petit point du FC Barcelone, a laissé des traces. Présent ce lundi à la cérémonie de gala du Mundo Deportivo, le président du Barça, Joan Laporta, est arrivé tout sourire. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que le vernis ne craque. Interrogé sur le fait de match qui a offert la victoire à son rival, le dirigeant n'a pas mâché ses mots.
Penalty de Mbappé : Laporta crie au "plongeon" et relance la guerre avec le Real !
- AFP
"Piscinazo !" : le mot qui met le feu aux poudres
La question, posée par un journaliste de l'émission "El Chiringuito", était directe : que pense-t-il du penalty accordé au Real Madrid pour une faute sur Brahim Díaz ? La réponse de Joan Laporta a fusé, en un seul mot, lourd de sens en Espagne : "Piscinazo !". Un "plongeon". L'accusation est claire, nette et sans bavure. Pour le président du Barça, le penalty, transformé par Kylian Mbappé, n'aurait jamais dû être accordé. Une déclaration qui jette de l'huile sur le feu et qui remet en cause la légitimité de la victoire madrilène.
- Getty Images Sport
Mbappé, cible indirecte de l'attaque
Si c'est bien Brahim Díaz qui a obtenu le penalty, c'est Kylian Mbappé qui l'a converti pour donner la victoire à son équipe. En qualifiant l'action de "plongeon", Joan Laporta ne s'attaque pas seulement à la décision arbitrale ; il délégitime indirectement le but du capitaine tricolore. Par conséquent, cette polémique prend donc une tout autre dimension. L'attaque de Laporta n'est pas seulement une nouvelle escarmouche dans la guerre Barça-Real, elle touche aussi à la performance de la star des Bleus.
- Getty Images Sport
Une polémique qui ne fait que commencer
Cette sortie médiatique n'est évidemment pas innocente. Elle s'inscrit dans le jeu de la "chicana", cette provocation permanente entre les deux géants d'Espagne. En pleine course au titre, chaque mot compte pour déstabiliser l'adversaire. Nul doute que cette déclaration ne restera pas sans réponse du côté de Madrid. La guerre des mots est officiellement relancée, et elle promet de faire monter la température avant le prochain Classico, qui s'annonce d'ores et déjà explosif.
- Getty Images Sport
Un Clasico avant l'heure
Le décor est planté. À plusieurs semaines du prochain affrontement direct, la bataille a déjà commencé dans les médias. Joan Laporta a ouvert les hostilités, et le Real Madrid ne tardera sans doute pas à répliquer. Cette polémique, née d'un match contre le Rayo Vallecano, vient de donner le coup d'envoi d'un Classico qui se jouera autant en coulisses que sur le terrain. Le football espagnol adore ces feuilletons, et celui-ci ne fait que commencer.