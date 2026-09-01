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Teun KoopmeinersGetty
Gianluca Minchiotti

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Pedullà : « Il y a une semaine, Nico Gonzalez et Teun Koopmeiners ont été proposés à la Roma »

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T. Koopmeiners
N. Gonzalez

Les coulisses du mercato sur les deux joueurs de la Juventus décisifs dans la victoire contre Parme

Alfredo Pedullà raconte un intéressant coulisse du marché des transferts qui implique la Juventus et deux joueurs appartenant au club turinois, Nico Gonzalez et Teun Koopmeiners : « Deux remplaçants protagonistes, voire décisifs, avec le maillot de la Juve. Désormais, leur marché pourrait changer parce que cela fonctionne généralement ainsi lorsque les négociations croisent le terrain. Nous parlons de Nico Gonzalez et Teun Koopmeiners, jamais considérés comme intransférables et au centre de plusieurs scénarios. Surtout Nico, avec un bras de fer sans fin, l’Atlético de Madrid étant en première ligne, lui qui a toujours cherché une remise sur le prix du transfert et qui a repoussé tout type d’échange. Mais il y a à peine une semaine, Nico Gonzalez comme Koopmeiners ont été proposés avec insistance à la Roma, sans qu’il y ait les marges nécessaires pour ouvrir une négociation. La Roma avait d’autres objectifs, entre-temps la Juve a retrouvé le sourire de deux potentiels indésirables ».

  • Rappelons que Nico Gonzalez et Teun Koopmeiners sont les auteurs des deux buts grâce auxquels la Juventus a battu Parme 2-0 samedi dernier à l’Allianz Stadium, lors de la deuxième journée du championnat de Serie A 2026-2027. Longtemps annoncés sur le marché des transferts, l’Argentin comme le Néerlandais devraient, sauf énorme surprise dans les dernières heures du mercato, rester à la Continassa.


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