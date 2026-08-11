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Pedri : ce rêve était impossible

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É.-U.

La star de l'Espagne revit des instants qu'il n'a pas crus

Pedri González est retourné dans sa ville natale de Tegueste, sur l'île de Tenerife, pour y être honoré après son sacre en Coupe du monde avec la sélection espagnole, et ce quelques heures avant de rejoindre les entraînements du Barça en vue de la nouvelle saison.

Des centaines d'habitants de la ville se sont rassemblés sur la place San Marcos pour accueillir le joueur du Barça, âgé de 23 ans. Le lieu était rempli de maillots du Barça et de la sélection espagnole, ainsi que de quelques maillots de Tegueste, tandis qu'un grand nombre d'enfants portaient le nom de Pedri dans le dos, dans une scène qui reflète l'ampleur de la considération dont bénéficie le joueur dans sa ville.

Pedri est apparu au balcon de l'hôtel de ville en compagnie de membres de sa famille et de ses amis, sous les acclamations et les applaudissements des personnes présentes, lors d'un hommage décrit comme revêtant pour lui une grande importance, après son retour sur les lieux qui ont vu naître son rêve dans le football, selon ce qu'a rapporté le journal Sport.

  • Le rêve impossible : Pedri retrouve les souvenirs de l'enfance

    Le milieu de terrain a replongé dans les souvenirs de son enfance, précisant que le terrain qui a accueilli l'hommage était celui-là même où il avait l'habitude de jouer avec ses amis. Il a déclaré : « Quand je jouais avec mes amis sur ce terrain, il m'était impossible de rêver que je gagnerais un jour la Coupe du monde. »

    Pedri a également évoqué l'autre facette de sa carrière, les sacrifices que le public ne voit pas derrière l'accession au plus haut niveau, d'autant qu'il a commencé à poursuivre son rêve dès son plus jeune âge, ce qui l'a parfois privé de moments passés avec sa famille et ses amis.

    Il a expliqué : « Il y a beaucoup de choses que l'on ne voit pas, mais ce sont des moments difficiles que l'on doit traverser si l'on veut un jour devenir footballeur. »

    Malgré son accession au sommet du football mondial, Pedri a affirmé que son lien avec sa ville natale demeure une part essentielle de son identité. Il a déclaré : « Je porte toujours le nom de ma ville avec fierté », soulignant qu'il y avait grandi et y avait appris une grande partie des choses qui ont forgé sa personnalité et son parcours actuel.

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  • L'ambiance d'une finale : une nouvelle coupe de cheveux pour tenir la promesse

    Pedri est également revenu sur les détails du sacre en Coupe du monde, évoquant les moments qu'il a vécus lors de la finale. Il a indiqué qu'il était entré sur le terrain conscient de ce qu'il pouvait apporter à l'équipe, mais qu'il pensait aussi à sa famille. Il a déclaré : « Je devais courir pour eux et pour l'Espagne. »

    Il a évoqué le but marqué par Ferran Torres, qui a contribué à sceller le sacre de la sélection espagnole aux dépens de l'Argentine, expliquant qu'il se trouvait à environ 15 mètres derrière l'attaquant lorsqu'il a vu le ballon entrer dans les filets, s'élançant aussitôt vers ses coéquipiers pour célébrer.

    Il a décrit ce moment en ces termes : « Je courais et je sautais, je n'en croyais pas mes yeux. »

    La cérémonie n'a pas manqué de moments amusants, puisque Pedri est revenu sur l'histoire de sa coupe de cheveux et de sa couleur blanche, qui faisait suite à une « promesse » qu'il s'était faite à lui-même après avoir remporté la Coupe du monde.

    Une fois la cérémonie terminée, Pedri a fait ses adieux aux habitants de Tegueste pour rejoindre Barcelone, où il retrouve la préparation de la nouvelle saison sous la direction de Hansi Flick, aux côtés des autres joueurs internationaux dont le retour aux entraînements a été retardé, à savoir Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Jules Koundé et Dani Olmo.

    Pedri entame sa septième saison avec Barcelone après être devenu, à 23 ans, champion du monde avec l'Espagne.

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