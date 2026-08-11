Pedri : ce rêve était impossible

Pedri González est retourné dans sa ville natale de Tegueste, sur l'île de Tenerife, pour y être honoré après son sacre en Coupe du monde avec la sélection espagnole, et ce quelques heures avant de rejoindre les entraînements du Barça en vue de la nouvelle saison.

Des centaines d'habitants de la ville se sont rassemblés sur la place San Marcos pour accueillir le joueur du Barça, âgé de 23 ans. Le lieu était rempli de maillots du Barça et de la sélection espagnole, ainsi que de quelques maillots de Tegueste, tandis qu'un grand nombre d'enfants portaient le nom de Pedri dans le dos, dans une scène qui reflète l'ampleur de la considération dont bénéficie le joueur dans sa ville.

Pedri est apparu au balcon de l'hôtel de ville en compagnie de membres de sa famille et de ses amis, sous les acclamations et les applaudissements des personnes présentes, lors d'un hommage décrit comme revêtant pour lui une grande importance, après son retour sur les lieux qui ont vu naître son rêve dans le football, selon ce qu'a rapporté le journal Sport.