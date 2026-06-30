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Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

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Pedri : « Ce que vit Yamal dépasse de loin ce que j’ai connu… Et j’ai traversé cette expérience malgré moi. »

Espagne vs Autriche
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L. Yamal
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É.-U.

Une star de La Roja répond avec ironie à ses détracteurs

Le talentueux milieu de terrain Pedri, star de la sélection espagnole et du FC Barcelone, a pris la défense de La Roja malgré les récentes critiques, alors que l’équipe n’a perdu aucun match du premier tour de la Coupe du monde 2026.

L’équipe de Luis de la Fuente a entamé la phase de groupes par un 0-0 contre le Cap-Vert, puis s’est imposée 4-0 face à l’Arabie saoudite et 1-0 contre l’Uruguay, ce qui n’a pas suffi à dissiper les critiques.

Le milieu de terrain a par ailleurs expliqué comment les blessures l’ont aidé à mûrir et comment il accompagne l’émergence de Lamine Yamal, nouveau joyau du football mondial.

  • Une réponse ironique adressée aux détracteurs

    Conscient des attentes élevées qui entourent toujours l’Espagne, le joueur de 23 ans a préféré prendre avec humour les critiques après le match contre l’Uruguay, rappelant que l’équipe reste focalisée sur son objectif final.

    « On dirait qu’on a perdu les trois matchs, vu que les gens disent que personne ne joue bien », a-t-il déclaré en riant lors d’une interview accordée à l’agence de presse espagnole.

    Puis il a ajouté : « Nous allons bien. Nous attendons avec impatience les huitièmes de finale et souhaitons continuer à progresser. Nous avons encore une marge de progression pour atteindre notre meilleur niveau. Ce fut un match difficile, marqué par de nombreux tacles et coups. Nous savions que ce serait un match intense. Deux de nos joueurs, Pino et Nico Williams, étaient absents, et nous espérons qu’ils se rétabliront rapidement pour nous aider. »

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  • « Ce que vit Yamal dépasse de loin mes propres expériences sur le terrain. »

    Pedri a également pris le temps de s'exprimer sur le niveau actuel de Lamine Yamal. Loin de toute jalousie, le milieu de terrain a fait part de son admiration pour son coéquipier et a salué sa force mentale face à une situation qui a basculé du jour au lendemain.

    « Je le trouve en forme, motivé, très intelligent, très rapide et très mûr, a-t-il affirmé. Il veut juste prendre du plaisir. Ce qu’il vit dépasse de loin ce que j’ai vécu, c’est bien plus grand. Je le trouve très mûr, très serein. Son seul objectif est de jouer et de prendre du plaisir. »

    Il a conclu : « Il adore les grands matchs, il ne cache pas ses émotions, et c’est exactement ce qu’il doit faire : profiter du football et de sa vie qui a basculé en un instant, s’adapter à sa nouvelle réalité et en savourer chaque instant. »

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  • La douleur de l’absence… Tout finit par passer.

    Sur le plan personnel, Pedri a exprimé sa déception d’avoir manqué la phase finale de l’Euro 2024 en raison d’une grave blessure ; un contretemps qui nourrit aujourd’hui sa détermination à donner le meilleur de lui-même sur le terrain durant cette compétition.

    Il explique que cette période d’éloignement l’a aidé à se redécouvrir, à modifier ses habitudes d’entraînement et à appréhender le rythme du jeu avec un regard extérieur.

    Il a déclaré : « J’ai dû vivre cette expérience d’une manière que je n’aurais pas souhaitée, mais c’est ça, le football. Une blessure m’a écarté des terrains. J’abordais cette dernière phase avec une envie immense d’aller jusqu’au bout, et j’espère que cette Coupe du monde se terminera avec moi sur le terrain. »

    « On apprend de chaque blessure. Regarder le foot depuis l’extérieur est très différent d’être sur le terrain. On prend le temps d’analyser les performances de l’équipe, ce qui n’est pas toujours évident de l’intérieur. J’ai trouvé une méthode d’entraînement plus adaptée, avec des sangles de résistance et des exercices d’étirement… Je ne le faisais pas avant, mais je le fais maintenant et c’est très efficace. »

    Il conclut : « Je ne saurai jamais si mes blessures étaient dues à ma négligence vis-à-vis de cette méthode, on ne le saura jamais, mais il s’agit de comprendre son corps et de trouver un équilibre. »

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  • Pedri a su mettre à profit les précieux conseils reçus durant son enfance et conserve une humble attitude, même s’il voit des milliers de jeunes arborer son maillot dans les rues. Il a d’ailleurs conclu son intervention en rappelant au public le principe qui oriente sa carrière.

    Il a confié : « Quand j’étais petit, mon père m’a dit : “Si les choses ne se passent pas bien, rejoins l’équipe.” »

    Et d’ajouter : « C’est ce que j’essaie de faire. Bien sûr, il faut utiliser sa tête sur le terrain, mais j’essaie de jouer pour l’équipe. »

    Fort de cet engagement collectif et du talent qui anime toujours ses pieds, le « magicien » de la Roja aborde avec sérénité le match à élimination directe face à l’Autriche, jeudi en 16es de finale de la Coupe du monde : aucun droit à l’erreur n’est permis. 

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