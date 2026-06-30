Pedri : « Ce que vit Yamal dépasse de loin ce que j’ai connu… Et j’ai traversé cette expérience malgré moi. »

Sur le plan personnel, Pedri a exprimé sa déception d’avoir manqué la phase finale de l’Euro 2024 en raison d’une grave blessure ; un contretemps qui nourrit aujourd’hui sa détermination à donner le meilleur de lui-même sur le terrain durant cette compétition.

Il explique que cette période d’éloignement l’a aidé à se redécouvrir, à modifier ses habitudes d’entraînement et à appréhender le rythme du jeu avec un regard extérieur.

Il a déclaré : « J’ai dû vivre cette expérience d’une manière que je n’aurais pas souhaitée, mais c’est ça, le football. Une blessure m’a écarté des terrains. J’abordais cette dernière phase avec une envie immense d’aller jusqu’au bout, et j’espère que cette Coupe du monde se terminera avec moi sur le terrain. »

« On apprend de chaque blessure. Regarder le foot depuis l’extérieur est très différent d’être sur le terrain. On prend le temps d’analyser les performances de l’équipe, ce qui n’est pas toujours évident de l’intérieur. J’ai trouvé une méthode d’entraînement plus adaptée, avec des sangles de résistance et des exercices d’étirement… Je ne le faisais pas avant, mais je le fais maintenant et c’est très efficace. »

Il conclut : « Je ne saurai jamais si mes blessures étaient dues à ma négligence vis-à-vis de cette méthode, on ne le saura jamais, mais il s’agit de comprendre son corps et de trouver un équilibre. »

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