Paul Scholes a raison : Sandro Tonali EST MEILLEUR que Declan Rice et le remplaçant idéal de Casemiro pour Manchester United

Après Fernandes, qui a indéniablement été le moteur de l'équipe en tant que capitaine et meneur de jeu extraordinaire, Casemiro devrait être considéré comme le joueur de la saison de United jusqu'à présent. À 34 ans, il a retrouvé sa forme d'antan, interrompant le jeu et lançant des attaques à volonté, tout en contribuant à sept buts, représentant une menace particulièrement sérieuse sur les coups de pied arrêtés.

Tout cela nous amène à nous demander pourquoi United a décidé de ne pas prolonger d'un an le contrat de l'international brésilien. Casemiro n'a certainement pas encore dit son dernier mot, comme Jamie Carragher a dû l'admettre ces dernières semaines.

Manchester United serait désireux de recruter un joueur plus jeune pour épauler Kobbie Mainoo dans le milieu de terrain, ce qui est logique dans la perspective d'un succès futur. Cependant, remplacer Casemiro, qui est presque une copie conforme du talisman invincible qu'il était au Real Madrid, est une tâche extrêmement difficile.

Il y a cependant un homme qui pourrait être à la hauteur de la tâche. Selon leTelegraph, Sandro Tonali figure en tête de liste des souhaits de United, l'agent de la star de Newcastle ayant récemment déclaré que l'Italien envisageait ses options avant le mercato estival. Si les dirigeants d'Old Trafford veulent vraiment remporter le titre de Premier League d'ici 2028, ils devraient se concentrer sur Tonali comme leur cible prioritaire, notamment parce qu'il arriverait à Old Trafford avec le soutien d'une légende du club.