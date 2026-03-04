Goal.com
Paul Scholes a raison : Sandro Tonali EST MEILLEUR que Declan Rice et le remplaçant idéal de Casemiro pour Manchester United

Manchester United s'est hissé à la troisième place du classement de la Premier League après avoir remporté dimanche sa sixième victoire en sept matchs sous la houlette de Michael Carrick, en battant Crystal Palace 2-1 à Old Trafford. Si Benjamin Sesko et Bruno Fernandes ont logiquement fait la une des journaux après avoir marqué chacun un but, le travail remarquable de Casemiro au milieu du terrain a également été essentiel à la victoire, ce qui est devenu une constante pour les Red Devils depuis le début de l'année.

Après Fernandes, qui a indéniablement été le moteur de l'équipe en tant que capitaine et meneur de jeu extraordinaire, Casemiro devrait être considéré comme le joueur de la saison de United jusqu'à présent. À 34 ans, il a retrouvé sa forme d'antan, interrompant le jeu et lançant des attaques à volonté, tout en contribuant à sept buts, représentant une menace particulièrement sérieuse sur les coups de pied arrêtés.

Tout cela nous amène à nous demander pourquoi United a décidé de ne pas prolonger d'un an le contrat de l'international brésilien. Casemiro n'a certainement pas encore dit son dernier mot, comme Jamie Carragher a dû l'admettre ces dernières semaines. 

Manchester United serait désireux de recruter un joueur plus jeune pour épauler Kobbie Mainoo dans le milieu de terrain, ce qui est logique dans la perspective d'un succès futur. Cependant, remplacer Casemiro, qui est presque une copie conforme du talisman invincible qu'il était au Real Madrid, est une tâche extrêmement difficile.

Il y a cependant un homme qui pourrait être à la hauteur de la tâche. Selon leTelegraph, Sandro Tonali figure en tête de liste des souhaits de United, l'agent de la star de Newcastle ayant récemment déclaré que l'Italien envisageait ses options avant le mercato estival. Si les dirigeants d'Old Trafford veulent vraiment remporter le titre de Premier League d'ici 2028, ils devraient se concentrer sur Tonali comme leur cible prioritaire, notamment parce qu'il arriverait à Old Trafford avec le soutien d'une légende du club. 

    « Mieux que le riz »

    Le même rapport ajoute que Manchester United s'intéresse également à la star de Nottingham Forest, Elliot Anderson, et au meneur de jeu de Crystal Palace, Adam Wharton, tous deux candidats à la Coupe du monde pour l'Angleterre et parmi les milieux de terrain les plus impressionnants de l'élite. Cependant, aucun d'eux n'offre le jeu complet de Tonali.

    L'Italien est un milieu de terrain mobile, capable de récupérer des ballons et de créer le jeu, l'hybride parfait entre un numéro 6 et un numéro 8, exactement comme Casemiro pour United. Technicien hors pair et fin stratège, Tonali joue un rôle essentiel tant pour déjouer les défenses adverses que pour protéger la sienne. 

    Paul Scholes estime qu'il est le meilleur de sa catégorie, devant même Declan Rice, la recrue record d'Arsenal, qui est considéré comme le favori pour le titre de joueur de l'année 2025-26 de la PFA.

    « Je pense qu'il est meilleur que Rice », a déclaré l'ancien meneur de jeu de United à propos de Tonali en début de saison dans l'émission The Overlap, diffusée par Sky Bet. « J'aime beaucoup Rice, ne vous méprenez pas, je pense qu'il a tout pour lui. Parfois, il touche un peu trop le ballon et essaie d'être un peu plus élégant que nécessaire. Il peut tout faire, mais je pense simplement qu'il ne le fait pas assez. Je préfère Tonali. »

    En d'autres termes, Tonali est plus raffiné que Rice, ce qui est difficile à contester. Scholes semblait toujours avoir une longueur d'avance sur ses adversaires grâce à ses passes magistrales et son sens du placement inégalé, et il voit probablement davantage de lui-même en Tonali. Les buts sont la seule chose qui manque au jeu du joueur de 25 ans, mais cela est principalement dû aux faiblesses collectives de Newcastle. Il possède toutes les qualités nécessaires pour remplacer Casemiro à court terme et potentiellement éclipser le Brésilien à plus long terme.

    Cela vaut largement le risque.

    Manchester United devra agir rapidement si Tonali s'impose comme leur candidat idéal au poste de milieu de terrain. Il a été fortement lié à Arsenal lors du dernier jour du mercato hivernal, tandis que le Telegraph rapporte que Manchester City suit ses progrès et que la Juventus pourrait tenter de le faire revenir en Serie A.

    Compte tenu de la demande et de son âge, il ne sera pas bon marché. Si l'on considère que Rice, Moises Caicedo et Enzo Fernandez ont tous été transférés pour plus de 100 millions de livres sterling (134 millions de dollars), il est logique que Newcastle exige la même somme pour Tonali, qui a initialement rejoint le club en provenance de l'AC Milan pour seulement 55 millions de livres sterling (72 millions de dollars) à l'été 2023. Il a également signé un nouveau contrat à St James' Park alors qu'il purgeait une suspension de 10 mois pour avoir enfreint les règles italiennes en matière de paris, ce qui le lie aux Magpies jusqu'en 2029 avec une option pour une année supplémentaire.

    Il est impossible pour United de négocier une réduction du prix, mais cela vaut également pour Anderson et Wharton. S'ils doivent débourser une somme à neuf chiffres, Tonali présente le moins de risques grâce à sa grande expérience de la Ligue des champions et à son statut d'international italien avec 30 sélections.

    « Pensez année après année »

    Manchester United peut également tirer encouragement des déclarations publiques de Tonali concernant son avenir. En novembre dernier, le joueur issu du centre de formation de Brescia n'avait pas exclu la possibilité de quitter Newcastle un jour, déclarant au journal The i : « Vous savez, dans le football, il faut penser année après année. Je ne veux pas dire que je veux rester ici pendant 10 ans et que dans deux, trois, quatre ou cinq ans, je partirai. »

    Il a poursuivi : « Je veux réfléchir, juste pour moi, année après année. C'est le football. L'été dernier a été difficile pour nous, pour Alex [Isak], mais c'est le football. Si vous avez une option pour votre vie, pour une autre équipe, vous devez réfléchir à tout. Je ne veux pas dire « Oui, je veux rester ici pendant 10 ans », mais pour l'instant, je suis heureux ici. Je ne pense pas à une autre équipe. »

    Il ne serait pas surprenant que cette dernière phrase ne soit plus vraie après l'intérêt qu'il a suscité lors du mercato de janvier. Isak avait adopté une position similaire lorsqu'il était le joueur vedette de Newcastle, et avait finalement fait grève pour forcer son transfert à Liverpool. Si les plus grands clubs du monde font des offres officielles pour Tonali, il est tout à fait naturel qu'il change d'avis, d'autant plus que le projet ambitieux des Magpies continue de vaciller.

    Pas de progrès

    Malgré leur déclin significatif depuis le départ de Sir Alex Ferguson, les Red Devils ont tout de même remporté six trophées au cours des 13 dernières années, dont la FA Cup 2024. C'est cinq de plus que Newcastle, dont le succès en Carabao Cup la saison dernière a mis fin à 70 ans d'attente pour un titre national.

    Malgré tous les progrès réalisés par les Magpies depuis le rachat du club par des investisseurs saoudiens pour 300 millions de livres sterling (402 millions de dollars) en 2021 et l'arrivée d'Eddie Howe au poste d'entraîneur principal, ils sont encore loin de pouvoir prétendre aux plus grands trophées. En effet, le succès en Coupe de la Ligue n'a pas été un tremplin vers de plus grandes choses, Newcastle occupant la 13e place de la Premier League à l'approche des 10 derniers matchs de la saison en cours. 

    Ils seront également largement outsiders lorsqu'ils affronteront Manchester City au cinquième tour de la FA Cup et Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Newcastle semble reculer, et il sera de plus en plus difficile de conserver des joueurs comme Tonali si cela ne change pas.

    Ce qui est inquiétant pour les supporters des Magpies, c'est que Howe semble l'admettre lorsqu'il évoque la situation de Tonali le mois dernier. Interrogé sur le fait de savoir si les rumeurs de transfert pouvaient déstabiliser l'Italien, Howe a répondu aux journalistes : « Je ne pense pas, mais beaucoup de choses se passent à mon insu. Cela me surprendrait [si Tonali était déstabilisé], mais nos meilleurs joueurs attireront toujours l'attention d'autres clubs, c'est la réalité du football. Nous voulons garder notre groupe soudé, nous voulons progresser et Sandro joue un rôle dans cela. Dans l'ensemble, je ne vois pas de problème, mais je ne contrôle pas tout. »

    Le retour des bons moments

    À l'opposé, tout semble à nouveau rose à Old Trafford. Ruben Amorim mérite d'être félicité pour cela, après avoir résolu les problèmes de gardien de but et de buteur de United en recrutant Senne Lammens, Bryan Mbeumo et Matheus Cunha, sans oublier d'avoir mis fin à la culture toxique du pouvoir des joueurs au sein du club en se débarrassant d'Antony, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho et Marcus Rashford. Cependant, les tactiques obstinées du Portugais ont rendu son départ en janvier inévitable.

    Carrick a commencé à exploiter tout le potentiel de l'équipe et on sent vraiment que la dynamique est en train de s'installer. United a mérité de battre City et Arsenal, deux prétendants au titre, lors des deux premiers matchs de Carrick à la tête de l'équipe, tout en démontrant sa capacité à gagner sans faire de fioritures lors de ses deux dernières sorties contre Palace et Everton. 

    Même s'il est probablement trop tard pour prétendre au titre de Premier League, United sera bien placé pour devenir un véritable prétendant la saison prochaine, que ce soit avec Carrick qui reprendra là où il s'est arrêté, ou avec un Carlo Ancelotti ou un Thomas Tuchel qui s'appuiera sur les bases qu'il aura posées. Les Red Devils seront également en mesure d'attirer les meilleurs joueurs nationaux et internationaux pour passer à l'étape suivante, notamment Tonali.

    Il pourrait être un partenaire encore meilleur pour Mainoo au milieu de terrain, grâce à son calme sous la pression et à son énergie qui lui permet de couvrir plus de terrain que Casemiro. United n'aurait besoin que d'un ou deux renforts à d'autres postes pour se battre sur plusieurs fronts. C'est un moment passionnant pour monter à bord du navire United, et personne ne pourrait en vouloir à Tonali s'il abandonnait celui qui coule à St James' Park.

    Le Pirlo de United ?

    Le déplacement de Manchester United à Tyneside mercredi pourrait être une dernière audition pour Tonali. L'histoire récente est également du côté de Newcastle, qui a remporté trois de ses quatre derniers matchs à domicile contre les Red Devils, avec un match nul. 

    Cependant, la confiance est au plus bas dans le camp de Howe. Newcastle n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses sept derniers matchs de championnat, son dernier revers étant une défaite 3-2 contre Everton samedi dernier. La charge de travail de Tonali a également augmenté en raison de l'absence pour blessure du capitaine du club, Bruno Guimaraes. 

    Ses meilleurs efforts pourraient à nouveau être vains face à une équipe de Manchester United en pleine forme et fonctionnant à près de son maximum. Si Newcastle venait à subir une nouvelle défaite, Tonali pourrait se retrouver à envisager les installations d'Old Trafford comme une nouvelle base possible. 

    Manchester United, quant à lui, pourrait être séduit par la perspective de recruter sa première mégastar italienne. Tonali est depuis longtemps comparé à l'icône de l'Azzurri Andrea Pirlo, ce que Howe a souligné la saison dernière.

    « Quand j'ai vu Sandro jouer pour la première fois, j'ai immédiatement vu des similitudes avec Pirlo, sans aucun doute, et pas seulement au niveau de la coiffure. Il y a plus que cela », a déclaré Howe. «Il a indéniablement des qualités similaires en termes de physique et de style, mais je pense que ce qui distingue Sandro des autres, c'est qu'il est capable de faire tout cela sur le plan technique et tactique, et qu'il est très esthétique, mais c'est aussi son athlétisme, sa capacité à courir. Oui, il y a des similitudes évidentes en termes de technique, de passes et tout le reste, mais je pense que c'est cela qui le distingue. »

    Un Pirlo des temps modernes capable de courir sans s'arrêter pendant 90 minutes est exactement ce dont United a besoin. En termes de recrutements marquants, il n'y aurait pas mieux cet été.

