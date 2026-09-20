Patrick Vieira a été officiellement présenté comme le nouveau sélectionneur du Sénégal à Dakar, lançant un cycle de quatre ans destiné à maintenir la compétitivité internationale de l’équipe et à préparer l’échéance 2030. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a qualifié cette nomination de nécessité absolue pour la sélection nationale.

Né à Dakar avant de partir en France à l’âge de huit ans, le technicien de 50 ans a décrit sa prise de fonctions à la tête du Sénégal comme un retour au pays profondément personnel.

Pour son premier acte majeur, Vieira a nommé un groupe élargi de 29 joueurs, marqué par d’importants ajustements tactiques et des absences de premier plan.