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Patrick Vieira présenté comme sélectionneur du Sénégal et laisse Sadio Mané hors de sa première liste
Vieira prend les rênes du Sénégal et fait une déclaration forte sur sa sélection
Patrick Vieira a été officiellement présenté comme le nouveau sélectionneur du Sénégal à Dakar, lançant un cycle de quatre ans destiné à maintenir la compétitivité internationale de l’équipe et à préparer l’échéance 2030. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a qualifié cette nomination de nécessité absolue pour la sélection nationale.
Né à Dakar avant de partir en France à l’âge de huit ans, le technicien de 50 ans a décrit sa prise de fonctions à la tête du Sénégal comme un retour au pays profondément personnel.
Pour son premier acte majeur, Vieira a nommé un groupe élargi de 29 joueurs, marqué par d’importants ajustements tactiques et des absences de premier plan.
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L’entraîneur insiste sur le fait que son cœur a dicté son retour alors que Mane est écarté
S’adressant à la presse, Vieira a souligné que sa décision d’accepter l’offre de la fédération avait été dictée par l’émotion plutôt que par l’argent, promettant un engagement total pour répondre aux grandes attentes du pays. Cependant, le principal fait marquant de sa première sélection a été l’absence de l’attaquant emblématique Sadio Mané.
Vieira a précisé que la star d’Al-Nassr était écartée en raison d’un léger problème physique, à la suite d’un appel téléphonique direct entre les deux hommes.
« Comme je vous l’ai dit, je suis né ici à Dakar. Mes parents sont nés à Dakar. Toute ma famille, mon histoire sont ici à Dakar. Et à partir de là, prendre cette équipe nationale n’est pas une nouvelle étape dans ma carrière, c’est un retour à la maison », a déclaré Vieira. Au sujet de Mané, il a ajouté : « Concernant l’absence de Sadio, à qui j’ai parlé au téléphone, il a un problème physique et c’est pour cela qu’il ne sera pas avec nous pour ce stage, mais il le sera sûrement pour le prochain. »
Remaniement chez les gardiens et sept débutants : les signes d’une nouvelle ère
La sélection de Vieira reflète un mélange volontaire de continuité et de sang neuf, plutôt qu’un bouleversement structurel complet. Après la retraite internationale d’Edouard Mendy, le sélectionneur a convoqué quatre gardiens, offrant une première sélection à Ngagne Demba Thiam, de Monza, et à Mamour Ndiaye, de l’AS Saint-Etienne.
Le groupe compte sept novices, dont le défenseur central de Monaco Sadibou Sane, le latéral d’Auxerre Lamine Sy et l’attaquant du FC Metz Pape Moussa Fall.
« Le plus important n’est pas de repartir de zéro », a ajouté Vieira. « Je ne vais pas tout démolir ni tout jeter par la fenêtre, mais préserver ce qui a été accompli et entamer un cycle de quatre ans. »
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Un effectif remanié se prépare pour le test des qualifications à la CAN
Le groupe remanié de 29 joueurs du Sénégal se réunira juste avant une fenêtre internationale exigeante. Le Sénégal commencera sa campagne de qualification pour la CAN 2027 contre le Mozambique à Maputo le 25 septembre.
Il se déplacera ensuite pour affronter l’Éthiopie quatre jours plus tard, le 29 septembre, avant de conclure cette trêve avec un match amical contre les Comores à Marseille le 4 octobre.
Les prochains matches offriront à Vieira un test immédiat pour mettre en place ses principes tactiques sans Mane.
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