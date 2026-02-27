Pas si vite, Arsenal ! Les erreurs individuelles COÛTERONT cher dans la course au titre de Premier League si les Gunners ne se ressaisissent pas

Pour tous ceux qui vivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez sûrement déjà vu. Même l'intéressé lui-même a probablement reçu une douzaine de messages bien intentionnés, sachant que cette mésaventure n'a finalement pas coûté cher à son équipe cette fois-ci.

Après qu'Eberechi Eze ait ouvert le score en première mi-temps au Tottenham Hotspur Stadium, Declan Rice a rassemblé ses coéquipiers pour un briefing. Alors qu'ils retournaient dans leur moitié de terrain pour le coup d'envoi, il a pointé son tempes du doigt, suggérant à Arsenal de garder la tête froide et de ne pas se laisser emporter. Seulement 24 secondes plus tard, Rice a perdu bêtement le ballon dans la surface de réparation après avoir tenté de se sortir d'une situation difficile en dribblant, permettant à Randal Kolo Muani d'égaliser avec son premier but en Premier League. Rice a alors esquissé un sourire ironique en levant les mains pour s'excuser. Ce moment a été immortalisé dans des vidéos et des GIF.

Sur le plan tactique, Rice a peut-être estimé qu'il n'avait pas suffisamment d'options autour de lui pour faire une passe, à l'instar de l'erreur commise par Martin Zubimendi lors de la défaite 3-2 contre Manchester United en janvier. Mais les détracteurs d'Arsenal et de Rice ont souligné que ce genre de geste théâtral n'avait fait qu'alimenter les critiques à leur égard ces dernières années. C'était un nouvel exemple on ne peut plus clair dont les sceptiques allaient se délecter.

C'est peut-être simplement le style de Rice en tant que leader. On l'a vu se crier « every f*cking time » (à chaque putain de fois) après le match nul 0-0 du mois dernier à Nottingham Forest. Lorsqu'il était capitaine de West Ham, il a été filmé en train de crier « C'est nul, toute la soirée, c'est trop mauvais, comment pouvez-vous être aussi mauvais ? Vous avez probablement été payés pour ça » à un arbitre lors d'un match de Ligue Europa.

Pour être sévère, c'est probablement la plus grande faiblesse qui reste dans le jeu de Rice. Les explosions émotionnelles et les montées de sang à la tête ne peuvent pas continuer pour un joueur qui a de bonnes chances d'être nommé joueur de l'année. C'est une distinction qu'il ne remportera que si Arsenal tient bon et remporte le titre.