Pas si vite, Arsenal ! Les erreurs individuelles COÛTERONT cher dans la course au titre de Premier League si les Gunners ne se ressaisissent pas

Arsenal ne pouvait vraiment pas se permettre de perdre ou de faire match nul dimanche lors du derby du nord de Londres contre Tottenham. Son effondrement face aux Wolves quatre jours auparavant signifiait que la course au titre de Premier League était désormais partagée à parts égales entre Arsenal et Manchester City : si l'une des deux équipes remportait tous ses matchs restants, y compris leur rencontre décisive à l'Etihad Stadium en avril, elle serait sacrée championne.

Les hommes de Mikel Arteta ont balayé les Spurs avec une victoire retentissante 4-1, mais cela n'avait rien de nouveau. Après tout, les Gunners sont désormais invaincus lors de leurs huit derniers derbies du nord de Londres, avec sept victoires à leur actif. C'était également l'équipe de Tottenham la plus faible qu'ils aient affrontée depuis longtemps, le nouveau manager Igor Tudor ne disposant que de 14 joueurs de champ seniors et la relégation en Championship étant une possibilité réelle.

Même s'il s'agissait probablement de la victoire la plus facile à imaginer pour Arsenal, les Gunners devaient tout de même se montrer à la hauteur après s'être ridiculisés devant le monde entier lors de leurs deux derniers matchs de Premier League. Les problèmes liés à ces matchs nuls et aux autres faux pas de cette saison étaient toutefois toujours présents.

    La défaillance de Rice

    Pour tous ceux qui vivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez sûrement déjà vu. Même l'intéressé lui-même a probablement reçu une douzaine de messages bien intentionnés, sachant que cette mésaventure n'a finalement pas coûté cher à son équipe cette fois-ci.

    Après qu'Eberechi Eze ait ouvert le score en première mi-temps au Tottenham Hotspur Stadium, Declan Rice a rassemblé ses coéquipiers pour un briefing. Alors qu'ils retournaient dans leur moitié de terrain pour le coup d'envoi, il a pointé son tempes du doigt, suggérant à Arsenal de garder la tête froide et de ne pas se laisser emporter. Seulement 24 secondes plus tard, Rice a perdu bêtement le ballon dans la surface de réparation après avoir tenté de se sortir d'une situation difficile en dribblant, permettant à Randal Kolo Muani d'égaliser avec son premier but en Premier League. Rice a alors esquissé un sourire ironique en levant les mains pour s'excuser. Ce moment a été immortalisé dans des vidéos et des GIF.

    Sur le plan tactique, Rice a peut-être estimé qu'il n'avait pas suffisamment d'options autour de lui pour faire une passe, à l'instar de l'erreur commise par Martin Zubimendi lors de la défaite 3-2 contre Manchester United en janvier. Mais les détracteurs d'Arsenal et de Rice ont souligné que ce genre de geste théâtral n'avait fait qu'alimenter les critiques à leur égard ces dernières années. C'était un nouvel exemple on ne peut plus clair dont les sceptiques allaient se délecter.

    C'est peut-être simplement le style de Rice en tant que leader. On l'a vu se crier « every f*cking time » (à chaque putain de fois) après le match nul 0-0 du mois dernier à Nottingham Forest. Lorsqu'il était capitaine de West Ham, il a été filmé en train de crier « C'est nul, toute la soirée, c'est trop mauvais, comment pouvez-vous être aussi mauvais ? Vous avez probablement été payés pour ça » à un arbitre lors d'un match de Ligue Europa.

    Pour être sévère, c'est probablement la plus grande faiblesse qui reste dans le jeu de Rice. Les explosions émotionnelles et les montées de sang à la tête ne peuvent pas continuer pour un joueur qui a de bonnes chances d'être nommé joueur de l'année. C'est une distinction qu'il ne remportera que si Arsenal tient bon et remporte le titre.

    Gabriel s'en tire à bon compte.

    L'autre candidat sérieux d'Arsenal au titre de Joueur de l'année est le défenseur central Gabriel Magalhaes, qui a eu la chance de ne pas être responsable du deuxième but égalisateur des Spurs. Sous un contact minimal de Kolo Muani, le défenseur central de 1,90 m s'est effondré au sol, et après que l'attaquant de Tottenham ait mis le ballon au fond des filets, l'arbitre Peter Bankes a sifflé une faute.

    Sans parler de la question de savoir dans quelle mesure les bousculades et les accrochages constituent aujourd'hui une faute, c'est une tactique que Gabriel a déjà essayée et qui a échoué. Lors de la victoire 2-1 d'Arsenal à Newcastle en septembre, les Gunners ont pris du retard après un but de Nick Woltemade, qui avait les deux mains sur le défenseur brésilien, mais le contact n'a pas été jugé suffisant pour siffler une faute.

    Étant donné que Gabriel est le joueur le plus dangereux de la Premier League sur les corners offensifs, et qu'il a notamment marqué le but de la victoire lors du derby du nord de Londres la saison dernière après avoir utilisé ses deux mains pour se dégager de Cristian Romero, on pourrait penser qu'il n'aurait aucun problème avec des accrochages plus physiques dans sa propre surface. Maintenant que cet incident a été examiné de près, il pourrait ne pas avoir la même chance la prochaine fois.

    Il y a également eu un accrochage avec Kolo Muani en première mi-temps alors qu'il fonçait vers le but. Les ralentis ont montré que Gabriel ne regardait que le joueur et non le ballon. Cela semblait être un accrochage ordinaire en temps réel, mais un autre VAR n'aurait peut-être pas été aussi indulgent. Le fait est que Gabriel ferait mieux de jouer son jeu naturel plutôt que d'essayer d'être trop malin.

    La seule faiblesse de Raya

    Après le match nul 2-2 d'Arsenal contre les Wolves, le gardien David Raya a été pointé du doigt pour ne pas avoir communiqué avec Gabriel lorsqu'il a tenté d'intercepter un dernier centre, laissant tomber le ballon et permettant à Tom Edozie de marquer un but sur Riccardo Calafiori.

    Il s'agit de la première erreur de Raya ayant conduit à un but cette saison, et cela ne devrait pas être source d'inquiétude à long terme. Dans sa propre surface de réparation, l'Espagnol est le meilleur gardien de but au monde, interceptant les centres à un rythme effréné, même dans les surfaces de réparation les plus encombrées.

    Ce qui est plus inquiétant, c'est la manière dont Raya a encaissé le premier but à Molineux. Le tir plongeant d'Hugo Bueno n'a pas vraiment atteint la lucarne, mais il était tout de même hors de portée du gardien. Raya ne laisse pas passer beaucoup de tirs, mais ceux-ci sont généralement tirés de loin. Avec ses 1,83 m, il fait partie des gardiens les plus petits d'Europe et n'a tout simplement pas l'envergure nécessaire pour contrer les tirs lointains aussi bien que ses pairs.

    Cela signifie que même si Arsenal est la meilleure équipe défensive du championnat, les équipes adverses peuvent toujours la pénétrer sans même atteindre la surface de réparation. La défaite 3-2 à domicile contre Manchester United en janvier, lors de laquelle Patrick Dorgu et Matheus Cunha ont marqué bien en dehors de la surface de réparation, en est un autre exemple récent. C'est le seul point faible de Raya, mais il peut être exploité sans nécessairement démanteler les Gunners.

    « Deuxième à nouveau »

    Arsenal a bien fait de ne pas laisser le match à Tottenham se transformer en un véritable derby de pitreries. C'était peut-être un signe de maturité après avoir quitté les Wolves la queue entre les jambes.

    À la fin de cette rencontre à Molineux, les supporters locaux, dont l'équipe pourrait encore être reléguée avec un total de points historiquement bas, ont lancé une salve de chants « encore deuxièmes, ole ole ». La même chose s'était produite une semaine plus tôt à Brentford. C'est un sentiment qui accompagne les joueurs et les supporters d'Arsenal depuis 12 mois, alors qu'ils tentent d'éviter de devenir la première équipe de l'histoire de l'élite anglaise à terminer deuxième pendant quatre saisons consécutives.

    Si même les Wolves et Brentford se réjouissent du déclin d'Arsenal, le message est clair : toutes les équipes du pays vont vouloir empêcher les Gunners de devenir champions. Ils doivent vivre avec cette notoriété et s'en réjouir plutôt que de se laisser abattre.

    La défensive d'Arteta

    L'histoire est écrite par les vainqueurs, et les supporters d'Arsenal ne voudront pas s'attarder sur la manière dont leur équipe a abordé le derby du week-end dernier. Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Arteta semblait toutefois plus irritable que d'habitude.

    L'équipe chargée des réseaux sociaux des Wolves avait publié une vidéo sur TikTok se moquant d'Arsenal pour ses manœuvres dilatoires peu avant l'égalisation d'Edozie. Cette vidéo est devenue virale dans les jours qui ont précédé le match à Tottenham, et Arteta a été interrogé sur son contenu et s'il l'avait vue.

    « Non », a-t-il répondu, avant d'ajouter : « Ce que j'ai lu, c'est la conférence de presse de Rob [Edwards], le manager, avant le match, ce qu'il a dit à notre sujet et ce qu'il m'a envoyé par SMS. Il pense que nous sommes de loin la meilleure équipe du championnat. Cela m'intéresse beaucoup plus que tout ce que je ne sais pas qui a publié, ou quoi que ce soit d'autre. D'autant plus que je ne le lis pas. »

    Cette déclaration a été comparée à celle d'Arteta, qui avait affirmé que Luis Enrique et son équipe lui avaient dit qu'Arsenal était supérieur au Paris Saint-Germain lors de la demi-finale de la Ligue des champions de la saison dernière, qui avait vu le club français s'imposer 3-1 au score cumulé. « Mikel Arteta est un grand ami, mais je ne suis pas du tout d'accord », a rétorqué Luis Enrique lorsqu'il a été informé des commentaires du manager des Gunners.

    Les options offensives de la ville

    Arsenal aborde le week-end avec cinq points d'avance sur Manchester City, mais a disputé un match de plus que l'équipe de Pep Guardiola. Les deux équipes ont marqué le même nombre de buts (56), mais il est difficile de penser que les Gunners disposent de meilleures options offensives que leurs rivaux pour le titre.

    Erling Haaland est toujours en tête de la course au Soulier d'or avec 22 buts, Antoine Semenyo occupant la troisième place avec 13 buts, après avoir marqué trois buts en Premier League pour City depuis son arrivée en provenance de Bournemouth. Derrière eux, Phil Foden (sept) et Tijjani Reijnders (cinq), recruté cet été, sont les meilleurs buteurs de l'équipe, même s'ils ne connaissent pas leur meilleure saison, tandis que Rayan Cherki et Omar Marmoush retrouvent peu à peu leur forme.

    La productivité d'Arsenal reste fortement dépendante des coups de pied arrêtés, mais on peut espérer que le doublé de Viktor Gyokeres à Tottenham marquera le début d'une série positive pour la fin de saison, tandis que Bukayo Saka a également retrouvé son dynamisme après avoir marqué un but dans un rôle plus central contre les Wolves. Si Eberechi Eze pouvait marquer contre d'autres équipes que les Spurs et Crystal Palace, cela serait également utile.

    Chelsea, le remède miracle ?

    La prochaine équipe qui tentera de faire dérailler Arsenal dans sa course au titre est son rival londonien Chelsea, qui n'a plus remporté de victoire en Premier League contre les Gunners depuis août 2021, lorsque Romelu Lukaku a marqué lors de son retour chez les Blues. Oui, cela semble lointain, n'est-ce pas ?

    C'est toujours un grand moment pour Arsenal de jouer contre Chelsea, mais les circonstances récentes pourraient également leur être favorables. Le carton rouge de Wesley Fofana lors du match nul 1-1 samedi contre Burnley était leur huitième de la saison, tandis que l'entraîneur Liam Rosenior a critiqué ses joueurs pour avoir « mis quatre points en péril » après avoir concédé un but en fin de match contre les Clarets et lors de leur récent match nul 2-2 contre Leeds United. La forme de Cole Palmer, du moins en jeu ouvert et non sur penalty, reste préoccupante. S'il est en forme, il devrait débuter pour la première fois de sa carrière à l'Emirates Stadium. 

    Chelsea pourrait bien avoir soif de revanche après avoir été éliminé en demi-finale de la Carabao Cup par Arsenal, mais il se peut qu'il n'ait tout simplement pas les moyens d'obtenir un résultat sur l'un de ses terrains les plus difficiles ces dernières saisons. Sur le papier, c'est une nouvelle occasion fantastique pour les hommes d'Arteta de prendre de l'élan dans un « grand match » qu'ils sont largement favoris pour remporter.

    Soyons réalistes, à ce stade de la saison, les résultats priment sur tout le reste.

