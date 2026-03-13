« Pas invendable ! » Cette star du Real Madrid peut-elle être transférée pour 50 millions d'euros ?

Le Real Madrid envisagerait apparemment de se séparer d'un de ses milieux de terrain. Comme l'a rapporté le journaliste Matteo Moretto sur Radio Marca, Eduardo Camavinga ne serait « pas invendable ». Le joueur international français serait autorisé à quitter le club pour un montant de transfert de 50 millions d'euros.
Selon cette source, plusieurs clubs de Premier League auraient déjà manifesté leur intérêt pour le joueur de 23 ans. Parmi eux figurerait notamment le FC Liverpool, qui aurait déjà pris contact en janvier en vue d'un transfert cet été.
Camavinga ne manque en tout cas pas d'options. Le club fortuné d'Al-Ittihad serait également intéressé par ce défenseur polyvalent, qui a souvent dû jouer au poste d'arrière gauche par le passé.
Le Real Madrid va-t-il remplacer Camavinga par Rodri ?
Camavinga pourrait ainsi être victime d'une éventuelle nouvelle recrue, Rodri, de Manchester City, étant régulièrement cité par les Merengues pour un transfert estival - lui aussi pourrait être disponible pour 50 millions d'euros.
Il est en tout cas clair que le Real Madrid souhaite renforcer son milieu de terrain central cet été, alors que Camavinga manque de constance, surtout cette saison.
Ralenti par une blessure à la cheville en début de saison, il a ensuite alterné entre le onze de départ et le banc des remplaçants, disputant moins de la moitié des matchs dès le coup d'envoi.
Camavinga sous contrat avec le Real jusqu'en 2029
Le contrat de Camavinga, qui a quitté le Stade Rennais en 2021 pour rejoindre la capitale espagnole pour 31 millions d'euros, court jusqu'en 2029. Sur le plan sportif, il ne semble toutefois pas indispensable et, sur le plan financier, il apporterait au Real les fonds nécessaires pour renforcer son milieu de terrain, par exemple avec Rodri.
Camavinga au Real Madrid : statistiques 2025/26
Concours Matchs Buts LaLiga 19 1 Ligue des champions 9 1 Copa del Rey 1 0 Supercoupe 2 0