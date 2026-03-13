« Pas invendable ! » Cette star du Real Madrid peut-elle être transférée pour 50 millions d'euros ?

Camavinga pourrait ainsi être victime d'une éventuelle nouvelle recrue, Rodri, de Manchester City, étant régulièrement cité par les Merengues pour un transfert estival - lui aussi pourrait être disponible pour 50 millions d'euros.

Il est en tout cas clair que le Real Madrid souhaite renforcer son milieu de terrain central cet été, alors que Camavinga manque de constance, surtout cette saison.

Ralenti par une blessure à la cheville en début de saison, il a ensuite alterné entre le onze de départ et le banc des remplaçants, disputant moins de la moitié des matchs dès le coup d'envoi.