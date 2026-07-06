Pas de démission ? Un dirigeant de la DFB entend rester en poste malgré l'élimination à la Coupe du monde 2026

Rudi Völler, 66 ans, aurait été principalement préoccupé par le manque de clarté concernant son rôle aux côtés du futur sélectionneur Jürgen Klopp. Contrairement à l’époque de Nagelsmann, l’ancien coach de Liverpool et du BVB n’aurait pas besoin de Völler comme mentor, confident ou protecteur.

Néanmoins, Völler reste très attaché à la DFB en raison de son histoire. Entre 2000 et 2004, il a été sélectionneur principal, puis a de nouveau assuré l’intérim à la tête de l’équipe nationale après le départ de Hansi Flick à l’automne 2023.

Vendredi dernier, Per Mertesacker s’est positionné comme successeur potentiel de Völler. Le champion du monde 2014 et ex-directeur de l’académie d’Arsenal a déclaré qu’il était « bien sûr » disponible pour un poste au sein de la DFB.