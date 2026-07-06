Selon Bild, tout indique que l’entraîneur de 66 ans poursuivra sa mission et honorera son contrat avec la DFB.
Traduit par
Pas de démission ? Un dirigeant de la DFB entend rester en poste malgré l'élimination à la Coupe du monde 2026
Rudi Völler reste sous contrat avec la Fédération allemande jusqu'au terme de l'Euro 2028, le 31 juillet. Cet ancien attaquant de renom, proche conseiller et fervent défenseur de l'ex-sélectionneur Julian Nagelsmann, pourrait toutefois quitter son poste plus tôt.
Selon plusieurs médias, son départ aurait même été envisagé après la démission de Nagelsmann, avant que Völler ne confirme finalement son intention de rester en poste jusqu’à l’expiration naturelle de son contrat.
- Getty Images
Rudi Völler : un rôle encore flou aux côtés de Jürgen Klopp
Rudi Völler, 66 ans, aurait été principalement préoccupé par le manque de clarté concernant son rôle aux côtés du futur sélectionneur Jürgen Klopp. Contrairement à l’époque de Nagelsmann, l’ancien coach de Liverpool et du BVB n’aurait pas besoin de Völler comme mentor, confident ou protecteur.
Néanmoins, Völler reste très attaché à la DFB en raison de son histoire. Entre 2000 et 2004, il a été sélectionneur principal, puis a de nouveau assuré l’intérim à la tête de l’équipe nationale après le départ de Hansi Flick à l’automne 2023.
Vendredi dernier, Per Mertesacker s’est positionné comme successeur potentiel de Völler. Le champion du monde 2014 et ex-directeur de l’académie d’Arsenal a déclaré qu’il était « bien sûr » disponible pour un poste au sein de la DFB.
- Getty Images
Julian Nagelsmann et Andreas Rettig quittent la DFB
Après l’élimination humiliante en seizièmes de finale de la Coupe du monde, suite à une défaite 3-4 aux tirs au but contre le Paraguay, l’entraîneur Nagelsmann avait déjà annoncé sa démission à la fin de la semaine dernière, sous la pression de l’opinion publique et du comité directeur de la DFB.
Le directeur sportif Andreas Rettig, 63 ans, a parallèlement décidé de ne pas renouveler son contrat, qui expire fin 2024, pour des raisons personnelles.
Parallèlement, la DFB a confirmé qu’elle visait Jürgen Klopp pour le poste de sélectionneur. L’ancien coach du Liverpool FC avait déjà signifié sa disponibilité en cas d’approche de la fédération.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles