Le vice-capitaine du Ghana et milieudeterrain de Villarreal, Thomas Partey, manquera le premier match de la Coupe du monde du Ghana à Toronto, après s’être vu refuser l’entrée au Canada, selon The Athletic. Les Black Stars entameront leur tournoi au BMO Field contre le Panama, mercredi 17 juin, mais l’ancien Gunner n’est pour l’instant pas autorisé à entrer dans le pays.
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Partey pourrait manquer la Coupe du monde avec le Ghana : le Canada lui refuse l’entrée sur son territoire en raison d’accusations de viol
Le Canada dit « non »
La législation canadienne est claire : « Si vous avez commis un crime ou avez été condamné pour un crime, vous pourriez ne pas être admis dans le pays ».Actuellement, Partey fait l’objet de poursuites, mais il attend encore son jugement et n’a pas été condamné ; il aurait donc pu entrer sans difficulté aux États-Unis. La FIFA, de son côté, ne peut pas se substituer à la juridiction canadienne.
LES ACCUSATIONS DE VIOL ET LE DÉFI LANCÉ À L'ANGLETERRE
Lemilieude terrain ghanéen de 32 ans se prépare à disputer sa deuxième Coupe du monde. En novembre, il devra toutefois comparaître devant un tribunal britannique pour sept chefs d’accusation de viol et un d’agression sexuelle sur quatre femmes différentes, des faits présumés remontant àsa période londonienne. Le joueur, par la voix de ses avocats, a toujours rejeté ces accusations. Cette situation judiciaire délicate suscite un vif embarras à la veille de larencontre Angleterre-Ghana du 23 juin à Boston, comptant pour le groupe L. La FA (Fédération anglaise) envisagerait même d’interdire à ses joueurs de serrer la main de Partey lors des rituels d’avant-match.
L'AFFAIRE DIPLOMATIQUE
L’incident diplomatique a éclaté lors du match amical de préparation à la Coupe du monde entre le Ghana et le Pays de Galles à Cardiff : Partey, aligné d’entrée, a été la cible de sifflets et de huées à chaque touche de balle, et ce pendant les 45 minutes où le sélectionneur Carlos Queiroz l’a laissé sur la pelouse. Une situation familière pour le milieu de terrain, qui a disputé ses quatre dernières saisons en Premier League sous les mêmes sifflets à chaque départ de l’Emirates Stadium avec Arsenal. « Pour autant que je sache, partout dans le monde, la présomption d’innocence prévaut et ce n’est qu’une fois condamné qu’on devient coupable », a déclaré Queiroz au sujet de la situation de Partey. « Aujourd’hui, et cela ne vaut pas seulement pour Thomas, nous vivons dans un monde dominé par les réseaux sociaux où une personne est condamnée avant même d’avoir eu la chance de se défendre. »
LA COUPE DU MONDE MENACÉE
La police londonienne a ouvert une enquête sur Thomas Partey en février 2022, suite à une plainte pour viol. Son passage à Arsenal s’est achevé le 30 juin 2025 : quelques jours plus tôt, le milieu de terrain avait été officiellement inculpé de viol et d’agression sexuelle. Les faits, selon l’accusation, se seraient déroulés à son domicile entre 2021 et 2022. Aujourd’hui, le refus d’octroi d’un permis d’entrée au Canada pourrait l’empêcher de participer à la Coupe du monde.