L’incident diplomatique a éclaté lors du match amical de préparation à la Coupe du monde entre le Ghana et le Pays de Galles à Cardiff : Partey, aligné d’entrée, a été la cible de sifflets et de huées à chaque touche de balle, et ce pendant les 45 minutes où le sélectionneur Carlos Queiroz l’a laissé sur la pelouse. Une situation familière pour le milieu de terrain, qui a disputé ses quatre dernières saisons en Premier League sous les mêmes sifflets à chaque départ de l’Emirates Stadium avec Arsenal. « Pour autant que je sache, partout dans le monde, la présomption d’innocence prévaut et ce n’est qu’une fois condamné qu’on devient coupable », a déclaré Queiroz au sujet de la situation de Partey. « Aujourd’hui, et cela ne vaut pas seulement pour Thomas, nous vivons dans un monde dominé par les réseaux sociaux où une personne est condamnée avant même d’avoir eu la chance de se défendre. »







