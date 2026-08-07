Parme officialise l’arrivée d’El Bilal Touré en provenance de l’Atalanta

Le communiqué poursuit : "Attaquant né en 2001, né à Adjamé (Côte d’Ivoire) et de nationalité malienne, El Bilal Touré a été formé entre les académies de Côte d’Ivoire et du Mali, avant de rejoindre l’Europe, où il débute chez les professionnels avec le Stade de Reims. En 2022, il rejoint l’UD Almería, en Liga espagnole, où il confirme à haut niveau et attire l’intérêt de l’Atalanta, qui le recrute à l’été 2023. Avec le club bergamasque, il remporte l’UEFA Europa League lors de la saison 2023/2024, avant d’engranger d’autres expériences internationales sous les couleurs du VfB Stuttgart et de Beşiktaş.





Attaquant dynamique et polyvalent, Touré allie puissance physique et vitesse, se distinguant par sa capacité à attaquer la profondeur, à combiner avec ses coéquipiers et à se déplacer sur tout le front de l’attaque. Référence de l’équipe nationale du Mali, il arrive à Parme pour mettre son expérience internationale et ses qualités au service de l’équipe gialloblu".