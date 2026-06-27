Comme l’indique le communiqué officiel, Parme recrute définitivement Benjamin Cremaschi, en provenance de l’Inter Miami CF. Le milieu de terrain américain signe un contrat avec le club gialloblu jusqu’au 30 juin 2031.





Né en 2005 et formé au centre de formation de l’Inter Miami, Cremaschi est considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football américain. Après ses débuts en équipe première en 2023, il a disputé plus de 100 matchs avec le club floridien, contribuant à la conquête de la Leagues Cup et du MLS Supporters’ Shield. International A américain, il a pris part aux Jeux olympiques de Paris 2024. En 2025, il a été sacré Soulier d’or de la Coupe du monde U20 (5 buts) et désigné « US Soccer Athlete of the Year » dans la catégorie espoirs. Arrivé l’été dernier à Parme, le milieu de terrain a immédiatement montré des qualités techniques, de la personnalité et un fort engagement au travail. Bien qu’une blessure ait limité son temps de jeu, le club a décidé de s’appuyer sur son talent et son potentiel, confirmant sa volonté de construire l’avenir à ses côtés pour les saisons à venir. »



