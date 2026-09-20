Parme-Gênes de la cinquième journée est déjà un choc pour le maintien : les deux équipes n’ont pris qu’un seul point lors des quatre premiers matches et une défaite compliquerait considérablement le classement. Cuesta et De Rossi jouent gros lors de la rencontre de 15 heures au Tardini : le perdant pourrait vivre une trêve difficile, le vainqueur peut relancer sa saison.



