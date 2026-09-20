Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
Traduit par

Parme-Gênes EN DIRECT 1-0 : Romero !

Parme vs Genoa
Serie A
Parme
Genoa

Suivez en direct Parme-Gênes, match comptant pour la cinquième journée de Serie A.

Parme-Gênes de la cinquième journée est déjà un choc pour le maintien : les deux équipes n’ont pris qu’un seul point lors des quatre premiers matches et une défaite compliquerait considérablement le classement. Cuesta et De Rossi jouent gros lors de la rencontre de 15 heures au Tardini : le perdant pourrait vivre une trêve difficile, le vainqueur peut relancer sa saison.


  • LA FEUILLE DE MATCH

    PARME-GENOA 1-0

    BUTEUR : Romero (P)

    PARME (3-4-2-1) : Corvi ; Troilo, Carlos, Drobnic ; Delprato, Sierro, Keita, Valeri ; Toure (56' Almqvist), Lontani ; Romero (56' Elphege). Entr. Cuesta

    GENOA (3-5-1-1) : Bijlow ; Marcandalli, Ostigard, Otoa (60' Puczka) ; Ehizibue (60' El Shaarawy) ; Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson ; Messias ; Osmajic. Entr. De Rossi

    ARBITRE : Mariani

    AVERTIS : Drobnic (P), Otoa, Marcandalli (G)

    EXPULSÉS :

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parme crest
Parme
PAR