Parme-Gênes de la cinquième journée est déjà un choc pour le maintien : les deux équipes n’ont pris qu’un seul point lors des 4 premiers matches et une défaite compliquerait sérieusement leur classement. Cuesta et De Rossi jouent gros lors de la rencontre au Tardini à 15 heures : le perdant pourrait vivre une trêve difficile, le vainqueur peut relancer sa saison.
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Parme-Gênes EN DIRECT 0-0
LA FEUILLE DE MATCH
PARME-GENOA 0-0
BUTEURS :
PARME (3-4-2-1) : Corvi ; Troilo, Carlos, Drobnic ; Delprato, Sierro, Keita, Valeri ; Toure, Lontani ; Romero. Entr. Cuesta
GENOA (3-5-1-1) : Bijlow ; Marcandalli, Ostigard, Otoa ; Ehizibue ; Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson ; Messias ; Osmajic. Entr. De Rossi
ARBITRE : Mariani
AVERTIS : Drobnic (P), Otoa (G)
EXPULSÉS :
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