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Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Parme-Gênes EN DIRECT 0-0

Parme vs Genoa
Serie A
Parme
Genoa

Suivez en direct Parme-Gênes, match comptant pour la cinquième journée de Serie A.

Parme-Gênes de la cinquième journée est déjà un choc pour le maintien : les deux équipes n’ont pris qu’un seul point lors des 4 premiers matches et une défaite compliquerait sérieusement leur classement. Cuesta et De Rossi jouent gros lors de la rencontre au Tardini à 15 heures : le perdant pourrait vivre une trêve difficile, le vainqueur peut relancer sa saison.


  • LA FEUILLE DE MATCH

    PARME-GENOA 0-0

    BUTEURS :

    PARME (3-4-2-1) : Corvi ; Troilo, Carlos, Drobnic ; Delprato, Sierro, Keita, Valeri ; Toure, Lontani ; Romero. Entr. Cuesta

    GENOA (3-5-1-1) : Bijlow ; Marcandalli, Ostigard, Otoa ; Ehizibue ; Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson ; Messias ; Osmajic. Entr. De Rossi

    ARBITRE : Mariani

    AVERTIS : Drobnic (P), Otoa (G)

    EXPULSÉS :

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