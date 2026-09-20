Parme-Gênes de la cinquième journée est déjà un choc pour le maintien : les deux équipes n’ont pris qu’un seul point lors des 4 premiers matches et une défaite compliquerait sérieusement leur classement. Cuesta et De Rossi jouent gros lors de la rencontre au Tardini à 15 heures : le perdant pourrait vivre une trêve difficile, le vainqueur peut relancer sa saison.



