Un simple chant de supporter a suffi pour provoquer l'intervention du préfet de police en pleine rencontre. La scène a choqué Charléty.

Une scène inattendue s’est déroulée vendredi soir au stade Charléty, lors du match entre le Paris FC et Clermont (victoire 2-0) dans le cadre de la 29e journée de Ligue 2. Alors que l’ambiance était festive et que les Parisiens maîtrisaient la rencontre, un événement surprenant est venu perturber la soirée, mêlant supporters, autorités policières et politique nationale.