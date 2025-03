Paris écrase tout, même sans forcer : qui pourra stopper ce PSG ?

Paris Saint-Germain vs Marseille

Même sans briller, le PSG domine l'OM : une victoire symbole d'une saison où Paris semble invincible, mais pour combien de temps encore ?

Ce dimanche soir au Parc des Princes, Paris n'a pas simplement ajouté un nouveau chapitre à sa domination dans le Classique (3-1), mais a gravé dans le marbre l'inéluctabilité de son sacre en Ligue 1. Pourtant, l'affrontement contre l'OM se présentait comme un potentiel traquenard pour des Parisiens tout juste sortis de leur épopée européenne à Anfield face à Liverpool. Cette qualification héroïque, arrachée dans la douleur et l'intensité, aurait logiquement dû laisser des séquelles physiques et psychologiques. Or, malgré une prestation moins flamboyante qu'à l'accoutumée, le PSG s'est imposé avec une autorité clinique face à un Olympique de Marseille ambitieux dans l'intention, mais limité dans l'exécution.

Cette victoire, conquise sans domination écrasante mais avec un pragmatisme implacable, illustre l'essence même de la dynamique parisienne actuelle : gagner, même sans éblouir. Ce triomphe parisien s'inscrit dans une série impressionnante qui semble installer durablement cette équipe au sommet du football français et continental. La question n'est plus vraiment de savoir si Paris va l'emporter, mais plutôt comment et par quel écart. Cette impression de supériorité naturelle, presque évidente, transcende désormais les résultats pour s'ancrer dans l'inconscient collectif du football européen.

Que retenir alors de ce nouveau succès des hommes de Luis Enrique face à leur rival historique, au-delà du simple score ? Cinq enseignements majeurs émergent de cette soirée qui confirme la trajectoire ascendante d'un club qui semble avoir trouvé sa vitesse de croisière idéale.