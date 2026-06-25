Pedri, étoile de la sélection espagnole, a comparé la génération actuelle à celle de 2010, championne du monde, soulignant similitudes et différences.

Ses propos, recueillis par la chaîne Teledeporte et relayés par le journal Marca, offrent un regard éclairé sur l’évolution du jeu.

« Je pense que le football a beaucoup changé par rapport à la façon dont on jouait en 2010 », a déclaré Pedri.

Il a ajouté : « La génération de 2010 pratiquait un football époustouflant, elle s’entendait à merveille sur le terrain et comptait dans ses rangs des joueurs d’une grande qualité. »

Il refuse toutefois de tomber dans une comparaison directe, soulignant que le football moderne est plus physique, plus rapide et plus direct, laissant moins de temps pour réfléchir et décider.

Il souligne toutefois un point commun évident entre la sélection de 2010 et l’équipe actuelle : une mentalité de vainqueur.

Il conclut : « La similitude principale, c’est que nous sommes arrivés ici après avoir gagné l’Euro, comme eux, et j’espère que nous pourrons accomplir la même prouesse. »