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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Par une lettre cinglante, Pedri s’invite dans le dossier brûlant Alvarez

Mercato
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FC Barcelone
Atlético Madrid
Pedri
J. Alvarez
Coupe du monde
Espagne

Nous partageons avec la génération de 2010 la même mentalité de vainqueurs.

Pedri, étoile de la sélection espagnole, a comparé la génération actuelle à celle de 2010, championne du monde, soulignant similitudes et différences.

Ses propos, recueillis par la chaîne Teledeporte et relayés par le journal Marca, offrent un regard éclairé sur l’évolution du jeu.

« Je pense que le football a beaucoup changé par rapport à la façon dont on jouait en 2010 », a déclaré Pedri.

Il a ajouté : « La génération de 2010 pratiquait un football époustouflant, elle s’entendait à merveille sur le terrain et comptait dans ses rangs des joueurs d’une grande qualité. »

Il refuse toutefois de tomber dans une comparaison directe, soulignant que le football moderne est plus physique, plus rapide et plus direct, laissant moins de temps pour réfléchir et décider.

Il souligne toutefois un point commun évident entre la sélection de 2010 et l’équipe actuelle : une mentalité de vainqueur.

Il conclut : « La similitude principale, c’est que nous sommes arrivés ici après avoir gagné l’Euro, comme eux, et j’espère que nous pourrons accomplir la même prouesse. »

  • Julian AlvarezGetty Images

    Je porte une grande estime à Álvarez… et je souhaite attirer les meilleurs joueurs à Barcelone.

    Dans le même temps, Pedri a exprimé son admiration pour l’attaquant argentin Julián Álvarez, star de l’Atlético de Madrid.

    « J'apprécie beaucoup Alvarez et j'ai toujours dit que j'aimerais le voir parmi les meilleurs joueurs du Barça », a-t-il souligné.

    Il a toutefois tempéré son enthousiasme : « Beaucoup de paramètres doivent s’aligner pour que ce transfert se réalise. Je ne souhaite pas m’ingérer dans les affaires du club, mais j’espère que cela aboutira, et ce serait sans doute une bonne nouvelle. »

    Barcelone considère en effet l’attaquant comme une cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif, mais l’Atlético de Madrid, actuellement en froid avec le Barça, entend conserver son joueur.

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