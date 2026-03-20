Goal.com
En direct
Palermo Barbera nuovo stadioPopulous
Gabriele Stragapede

Traduit par

Palerme : des avancées pour le stade : Populous travaille sur le nouveau Barbera

Le célèbre cabinet d'architecture travaillera sur le projet du nouveau stade de Palerme.

C'est désormais officiel : le cabinet d'architecture Populous, leader mondial dans le domaine des installations sportives, va travailler en collaboration avec le Palermo afin de réaliser le nouveau stade Renzo Barbera.

Au cours des derniers jours, le Palermo avait annoncé la conclusion de la conférence des services préliminaires et l'on passe désormais à la phase suivante grâce notamment au travail des professionnels de Populous, qui avaient déjà contribué à l'étude de faisabilité (DOCFAP). Avec cette conclusion, qui sert de base à la déclaration d'intérêt public, la prochaine étape sera la conférence décisionnelle.

  • LE COMMUNIQUÉ

    « Le Palermo FC a annoncé la conclusion de la conférence préliminaire des services concernant le projet du nouveau stade Renzo Barbera, une étape technique et administrative clé dans le processus de modernisation du stade.

    La conception sera assurée par Populous, leader mondial dans le secteur des installations sportives et de divertissement. L'équipe de Populous Italia collaborera avec son siège EMEA. Ces mêmes professionnels avaient déjà apporté leur contribution technique et conceptuelle à l'étude de faisabilité (DOCFAP).

    La conclusion de cette phase confirme la faisabilité technique et administrative des travaux, ce qui est indispensable à la déclaration d'intérêt public du projet. La prochaine étape sera la conférence décisionnelle. Le Palermo FC continue de travailler avec le conseil municipal et les parties prenantes locales dans le but de réaliser un stade moderne et de grande qualité pour les supporters et la ville, à la hauteur des ambitions du club. L’objectif commun est également de faire du Barbera l’un des sites candidats à l’accueil de compétitions internationales, à commencer par le Championnat d’Europe de 2032.

    « Le succès des travaux de la conférence de services préliminaire a permis à Palerme de réaffirmer sa volonté de s’engager conjointement dans la réalisation d’un stade moderne et fonctionnel, au bénéfice de toute la collectivité », a déclaré le directeur général de Palerme, Giovanni Gardini.

    « Nous sommes fiers de soutenir le club et la municipalité dans la création d’un nouveau foyer pour les supporters et pour la ville de Palerme. Le nouveau stade Renzo Barbera sera une référence nationale et internationale, ainsi qu’un modèle de développement durable. Il sera un emblème lors des matchs et restera actif tous les jours », a commenté Silvia Prandelli, Senior Principal chez Populous Italia.

    • Publicité

  • OBJECTIF EURO 2032

    Le projet du stade Barbera – comme l'ont également rappelé nos collègues de Calcio&Finanza – est en lice pour faire partie des sites qui accueilleront l'EURO 2032, une opportunité unique pour toute la ville sicilienne. La volonté, tant politique qu'économique, est d'investir dans ce projet et de présenter la candidature du stade Barbera pour l'EURO 2032.

Serie B
Calcio Padova crest
Calcio Padova
BSP
Palerme crest
Palerme
PAL