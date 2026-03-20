Palerme : des avancées pour le stade : Populous travaille sur le nouveau Barbera

« Le Palermo FC a annoncé la conclusion de la conférence préliminaire des services concernant le projet du nouveau stade Renzo Barbera, une étape technique et administrative clé dans le processus de modernisation du stade.

La conception sera assurée par Populous, leader mondial dans le secteur des installations sportives et de divertissement. L'équipe de Populous Italia collaborera avec son siège EMEA. Ces mêmes professionnels avaient déjà apporté leur contribution technique et conceptuelle à l'étude de faisabilité (DOCFAP).

La conclusion de cette phase confirme la faisabilité technique et administrative des travaux, ce qui est indispensable à la déclaration d'intérêt public du projet. La prochaine étape sera la conférence décisionnelle. Le Palermo FC continue de travailler avec le conseil municipal et les parties prenantes locales dans le but de réaliser un stade moderne et de grande qualité pour les supporters et la ville, à la hauteur des ambitions du club. L’objectif commun est également de faire du Barbera l’un des sites candidats à l’accueil de compétitions internationales, à commencer par le Championnat d’Europe de 2032.

« Le succès des travaux de la conférence de services préliminaire a permis à Palerme de réaffirmer sa volonté de s’engager conjointement dans la réalisation d’un stade moderne et fonctionnel, au bénéfice de toute la collectivité », a déclaré le directeur général de Palerme, Giovanni Gardini.

« Nous sommes fiers de soutenir le club et la municipalité dans la création d’un nouveau foyer pour les supporters et pour la ville de Palerme. Le nouveau stade Renzo Barbera sera une référence nationale et internationale, ainsi qu’un modèle de développement durable. Il sera un emblème lors des matchs et restera actif tous les jours », a commenté Silvia Prandelli, Senior Principal chez Populous Italia.