Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Padovano : « Juventus, voilà comment je vois Kolo Muani et Woltemade »

Juventus FC
N. Woltemade
R. Kolo Muani

Michele Padovano, ancien attaquant de la Juventus, donne son avis sur la Juve actuelle, en particulier en ce qui concerne les choix de Luciano Spalletti au sujet de l’attaque de la Juventus. Interrogé par La Stampa, le natif de 1966 explique : « Je rejoins ce qu’a dit Spalletti à la fin du match contre le Milan, moi aussi je suis dans le camp de Kolo Muani, parce qu’il a déjà joué six mois à Turin et cette parenthèse a été extrêmement positive. Malheureusement, il n’a pas été précis dans l’exploitation des occasions qu’il a eues, mais je suis certain qu’il va se débloquer. Personnellement, je suis convaincu qu’il faut patienter, à la fin du championnat nous tirerons les conclusions ».

  • Et encore : « Woltemade ? Selon moi, lui et le Français peuvent jouer ensemble, je les vois complémentaires. L'ancien de Newcastle pourrait évoluer en soutien de l'attaquant parce que, techniquement, il est très fort et possède une grande vision du jeu, il pourrait offrir beaucoup de passes décisives à Kolo Muani ».


    Padovano a joué avec la Juventus pendant deux ans et demi, de juillet 1985 à novembre 1997, pour un total de 63 apparitions, 18 buts, un Scudetto, deux Supercoupes d'Italie, une Ligue des champions, une Coupe intercontinentale et une Supercoupe d'Europe.


    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV