Padovano : « Juventus, voilà comment je vois Kolo Muani et Woltemade »

Et encore : « Woltemade ? Selon moi, lui et le Français peuvent jouer ensemble, je les vois complémentaires. L'ancien de Newcastle pourrait évoluer en soutien de l'attaquant parce que, techniquement, il est très fort et possède une grande vision du jeu, il pourrait offrir beaucoup de passes décisives à Kolo Muani ».





Padovano a joué avec la Juventus pendant deux ans et demi, de juillet 1985 à novembre 1997, pour un total de 63 apparitions, 18 buts, un Scudetto, deux Supercoupes d'Italie, une Ligue des champions, une Coupe intercontinentale et une Supercoupe d'Europe.



