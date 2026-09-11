Michele Padovano, ancien attaquant de la Juventus, donne son avis sur la Juve actuelle, en particulier en ce qui concerne les choix de Luciano Spalletti au sujet de l’attaque de la Juventus. Interrogé par La Stampa, le natif de 1966 explique : « Je rejoins ce qu’a dit Spalletti à la fin du match contre le Milan, moi aussi je suis dans le camp de Kolo Muani, parce qu’il a déjà joué six mois à Turin et cette parenthèse a été extrêmement positive. Malheureusement, il n’a pas été précis dans l’exploitation des occasions qu’il a eues, mais je suis certain qu’il va se débloquer. Personnellement, je suis convaincu qu’il faut patienter, à la fin du championnat nous tirerons les conclusions ».
Getty Images/Calciomercato
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Padovano : « Juventus, voilà comment je vois Kolo Muani et Woltemade »
Et encore : « Woltemade ? Selon moi, lui et le Français peuvent jouer ensemble, je les vois complémentaires. L'ancien de Newcastle pourrait évoluer en soutien de l'attaquant parce que, techniquement, il est très fort et possède une grande vision du jeu, il pourrait offrir beaucoup de passes décisives à Kolo Muani ».
Padovano a joué avec la Juventus pendant deux ans et demi, de juillet 1985 à novembre 1997, pour un total de 63 apparitions, 18 buts, un Scudetto, deux Supercoupes d'Italie, une Ligue des champions, une Coupe intercontinentale et une Supercoupe d'Europe.
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