Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

L’attaquant de Manchester City a fait une sortie inattendue sur le Paris Saint-Germain.

Pour la nouvelle formule de Ligue des champions, Manchester City et le Paris Saint-Germain auront l’occasion de se croiser avant la fin de la phase de ligue. Les deux formations vont se défier le 22 janvier au Parc des Princes pour le compte de la 7e et avant-dernière journée. L’attaquant norvégien des Skyblues s’est projeté sur le choc et en profite pour évoquer la perte de Kylian Mbappé par le club de la capitale française.