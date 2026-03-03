Getty Images Sport
Ossie Ardiles explique comment Tottenham peut se sortir d'une « très grande difficulté » dans un message passionné adressé aux joueurs
L'appel à l'unité lancé par une légende du club
Ardiles, qui a aidé les Spurs à remporter deux titres consécutifs de la FA Cup en 1981 et 1982 en tant que joueur et qui a également entraîné l'équipe en 1993-1994, comprend mieux que quiconque le poids de l'histoire qui pèse sur le club du nord de Londres. Alors que les Lilywhites, actuellement 16e de la Premier League, traversent une crise de confiance, il a souligné que chaque membre du club, du personnel médical à la direction, doit apporter un soutien sans faille aux joueurs sur le terrain. S'adressant à la Press Association avant le match crucial contre Crystal Palace jeudi, il a déclaré : « Notre travail, celui de tout le monde au club, mon travail et celui de tout le monde à Tottenham, est de soutenir l'équipe. Pour l'instant, tout va bien, mais nous pourrions nous retrouver dans une situation très difficile. Nous devons donc tous nous serrer les coudes pour atteindre notre objectif. Survivre à cette saison, puis nous verrons ce qui se passera ensuite. »
Une chute historique pour les Spurs
Les statistiques qui illustrent la forme actuelle de Tottenham sont plutôt sombres. Le club a égalé un triste record de 10 matchs sans victoire et reste la seule équipe de Premier League à n'avoir encore remporté aucun match en 2026, une série qui l'a fait plonger vers la zone de relégation. Si l'équipe a été décimée par les blessures de plusieurs joueurs clés de l'équipe première, de nombreux observateurs estiment que les problèmes sont plus profonds que le manque de personnel et s'interrogent sur la résilience psychologique du groupe sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Igor Tudor.
Tudor, qui a récemment mis ses joueurs au défi de se battre dans des duels très intenses plutôt que de se concentrer sur les systèmes tactiques, subit une pression énorme pour trouver une formule qui fonctionne. Le calendrier des prochains matchs n'offre guère de répit, avec des rencontres à haut risque contre d'autres équipes en difficulté et contre les quatre meilleures équipes du championnat. Les célébrations du « St Totteringham's Day » par son rival Arsenal, qui ont eu lieu plus tôt que jamais, ont rappelé douloureusement à quel point le club a chuté en une seule saison.
Les icônes du club se réunissent pour la santé mentale
Ardiles a partagé ces réflexions lors d'un événement marquant pour son ancien coéquipier Micky Hazard. Le duo a été rejoint par les légendes Pat Jennings et Gary Mabbutt pour célébrer le travail de « Legend On The Bench », une association caritative dédiée à la santé mentale fondée par Hazard et sa sœur Michelle. Le groupe s'est réuni à Harlow pour dévoiler le 100e banc public de l'association, offrant un espace où les gens peuvent discuter et chercher du soutien en mémoire du neveu de Hazard, Jay.
Revenant sur cette réussite, Ardiles a salué l'engagement de son ancien collègue en dehors du football. Il a déclaré : « Oui, c'est une réussite formidable, vraiment formidable. J'étais avec lui lorsqu'il a commencé à s'engager dans cette cause, et il a commencé tout petit, mais c'est incroyable de voir à quel point cela a pris de l'ampleur. Micky est le moteur de cette initiative. Je viens, je prends des photos et je raconte beaucoup de bêtises, mais c'est lui qui fait tout le travail et qui fournit tous les efforts nécessaires. Son objectif était assez modeste au départ, mais il a pris de plus en plus d'ampleur et il travaille de plus en plus dur. Nous en sommes maintenant là où nous en sommes. C'est une réussite incroyable. »
La route vers le maintien en Premier League
Si cet événement caritatif a été source de fierté pour la communauté, l'ombre du classement de la Premier League reste impossible à ignorer. Tottenham doit encore affronter Liverpool et Chelsea, deux équipes redoutables, ainsi que Nottingham Forest et Sunderland, deux équipes qui pourraient lui rapporter six points. La marge d'erreur a disparu et la tension est palpable au sein du club alors qu'il se prépare à accueillir Crystal Palace jeudi soir.
Ardiles et les nombreuses légendes réunies cette semaine espèrent que l'équipe actuelle pourra raviver l'esprit combatif qui a marqué les années de gloire du club. Avec l'écart qui se réduit chaque semaine par rapport aux trois derniers du classement, Tottenham doit tenir compte de l'avertissement de son ancien joueur. La survie est désormais le seul objectif, et comme l'a fait remarquer Ardiles, tout rêve de reconstruction devra attendre que le club assure sa place dans l'élite pour une année supplémentaire.
