Ossie Ardiles explique comment Tottenham peut se sortir d'une « très grande difficulté » dans un message passionné adressé aux joueurs

Les statistiques qui illustrent la forme actuelle de Tottenham sont plutôt sombres. Le club a égalé un triste record de 10 matchs sans victoire et reste la seule équipe de Premier League à n'avoir encore remporté aucun match en 2026, une série qui l'a fait plonger vers la zone de relégation. Si l'équipe a été décimée par les blessures de plusieurs joueurs clés de l'équipe première, de nombreux observateurs estiment que les problèmes sont plus profonds que le manque de personnel et s'interrogent sur la résilience psychologique du groupe sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Igor Tudor.

Tudor, qui a récemment mis ses joueurs au défi de se battre dans des duels très intenses plutôt que de se concentrer sur les systèmes tactiques, subit une pression énorme pour trouver une formule qui fonctionne. Le calendrier des prochains matchs n'offre guère de répit, avec des rencontres à haut risque contre d'autres équipes en difficulté et contre les quatre meilleures équipes du championnat. Les célébrations du « St Totteringham's Day » par son rival Arsenal, qui ont eu lieu plus tôt que jamais, ont rappelé douloureusement à quel point le club a chuté en une seule saison.