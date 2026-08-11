« Vous avez certainement lu les nouvelles modifications réglementaires introduites : nous les avons vues à la Coupe du monde et nous les appliquerons. Ce sont des lignes directrices de l’Ifab, la Fifa les a mises en œuvre à la Coupe du monde, l’Uefa les mettra en œuvre dans ses compétitions et, en Italie, nous les appliquerons nous aussi. » L’objectif est aussi de renforcer la personnalité, la confiance et la capacité de lecture du match de la part des arbitres.





« Nous avons beaucoup travaillé pour comprendre les dynamiques du jeu, a ajouté Orsato, comme le rapporte l’ANSA, les arbitres étudient toujours le règlement, mais cette semaine nous avons travaillé pour comprendre les dynamiques et pour avoir sur le terrain la confiance et la crédibilité de la part des joueurs et des entraîneurs. » « La VAR est un soutien exceptionnel, a-t-il répété, mais elle interviendra au moment où elle doit intervenir, en cas d’erreur claire et évidente. »