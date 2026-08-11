« Remettre l’arbitre au centre du match et utiliser le VAR comme un soutien exceptionnel, en limitant son intervention aux cas d’erreur claire et évidente » : telle est la philosophie indiquée par Daniele Orsato, nouveau responsable de la commission nationale de Serie A et de Serie B, pour la nouvelle saison des arbitres italiens. Il l’a affirmé au terme du rassemblement de présaison à Cascia. « L’héritage de la Coupe du monde, a expliqué Orsato, comme le rapporte l’ANSA , c’est que nous avons vu à quel point la figure centrale était l’arbitre. Et nous voulons qu’il reste la figure centrale, qu’il prenne les décisions et que le VAR intervienne quand il doit intervenir. » Une ligne qui, a-t-il ajouté, suit les indications internationales : « L’UEFA et la FIFA ont réaffirmé le concept d’erreur claire et évidente. » Il ne s’agit toutefois pas, selon l’ancien arbitre international, d’annoncer des révolutions. « Je ne dirais pas que nous avons des nouveautés, a soutenu Orsato, nous ne devons faire aucune proclamation.
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Orsato : « La VAR seulement en cas d’erreur claire et manifeste »
« Vous avez certainement lu les nouvelles modifications réglementaires introduites : nous les avons vues à la Coupe du monde et nous les appliquerons. Ce sont des lignes directrices de l’Ifab, la Fifa les a mises en œuvre à la Coupe du monde, l’Uefa les mettra en œuvre dans ses compétitions et, en Italie, nous les appliquerons nous aussi. » L’objectif est aussi de renforcer la personnalité, la confiance et la capacité de lecture du match de la part des arbitres.
« Nous avons beaucoup travaillé pour comprendre les dynamiques du jeu, a ajouté Orsato, comme le rapporte l’ANSA, les arbitres étudient toujours le règlement, mais cette semaine nous avons travaillé pour comprendre les dynamiques et pour avoir sur le terrain la confiance et la crédibilité de la part des joueurs et des entraîneurs. » « La VAR est un soutien exceptionnel, a-t-il répété, mais elle interviendra au moment où elle doit intervenir, en cas d’erreur claire et évidente. »
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