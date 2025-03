On a imaginé un Mondial à 64 équipes : durée, qualifiés, format, toutes les conséquences !

La FIFA envisage un Mondial XXL avec 64 nations en lice, une expansion inédite aux conséquences sportives, logistiques et économiques majeures.

« Intéressante », aurait murmuré Gianni Infantino, président de la FIFA, devant un Conseil silencieux et surpris. Ce simple qualificatif, discret mais lourd de sens, pourrait bien marquer un tournant historique pour la Coupe du Monde. Ce jeudi, dans les dernières minutes d’une réunion ordinaire, une idée extraordinaire a émergé : organiser en 2030 une Coupe du Monde géante réunissant 64 équipes pour célébrer le centenaire de la compétition. Une ambition XXL, portée par Ignacio Alonso, président de la Fédération uruguayenne, et qui repousse encore plus loin les frontières du possible après l’élargissement déjà prévu à 48 équipes pour l’édition 2026.

À peine l’annonce tombée, les spéculations allaient bon train, et la planète football s’est mise à rêver, s’interroger ou protester. Curieux, nous avons décidé de prendre les devants, en imaginant dès aujourd'hui à quoi ressemblerait concrètement ce Mondial à 64 équipes. Qui serait qualifié ? Combien de temps durerait une telle compétition ? Quel serait l’impact réel sur les équipes, les joueurs, et même les pays organisateurs, éparpillés sur trois continents et six pays (Maroc, Espagne, Portugal, Uruguay, Argentine, Paraguay) ?

Voici donc notre projection complète et détaillée de ce que pourrait devenir le plus grand événement sportif de tous les temps, un voyage en 2030 à travers les enjeux sportifs, économiques et logistiques d'un Mondial inédit.