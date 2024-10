Omar Marmoush, la nouvelle star égyptienne qui a supplanté Harry Kane au classement des buteurs en Bundesliga

Omar Marmoush signe un début de saison exceptionnel en Bundesliga, à tel point que plusieurs grosses écuries continentales sont à ses trousses.

S'il y a bien une chose que Manchester United aime faire de nos jours, c'est jeter des millions de livres dans le vide en échange de joueurs qui ne trouvent pas assez souvent le chemin des filets. Au cours des deux derniers étés, ils ont gaspillé des sommes énormes pour faire venir Rasmus Hojlund de l'Atalanta et Joshua Zirkzee de Bologne, mais ils n'ont toujours pas récolté les fruits de ces dépenses.

L'histoire moderne du football nous apprend que les achats les plus coûteux ne sont pas toujours les plus fructueux. Il y a de meilleures valeurs à trouver ailleurs sur le marché, des gars qui passent inaperçus et qui sont prêts à faire une percée majeure.

Cela nous amène à la nouvelle sensation mondiale, Omar Marmoush, de l'Eintracht Francfort. L'international égyptien est un attaquant respecté de la Bundesliga depuis un certain temps déjà, mais sa forme en 2024 l'a fait entrer dans une toute autre dimension.

United n'est pas la seule équipe à être sur les rangs pour Marmoush. Liverpool a longtemps été cité comme une destination alternative, soit pour remplacer son compatriote Mohamed Salah, soit pour lui servir de partenaire, et Arsenal est également sur les rangs. Quelle que soit sa destination, Marmoush deviendra immédiatement une star.

L'Eintracht estime Marmoush à 30 millions d'euros. Dans le marché actuel, vous pourriez probablement trouver un moyen de l'exfiltrer pour en tirer profit si le transfert ne se déroulait pas comme prévu.

Mais il y a peu de raisons de penser que Marmoush ne sera pas qu'une étoile filante, notamment parce qu'il a encore de belles années devant lui. GOAL s'est penché sur la récente ascension de l'attaquant.