Omar Marmoush : Pourquoi Man City a dépensé u e fortune pour le 'nouveau Mohamed Salah'

Les Cityzens ont besoin de dynamisme et de sang neuf en attaque, mais ils ne sont pas seuls à admirer l'international égyptien.

Pour la première fois depuis très, très longtemps, Manchester City traverse une saison de crise. Quel que soit le cycle qu'ils avaient au stade Etihad, il est terminé et ils sont entrés dans la fenêtre de janvier en sachant qu'ils avaient désespérément besoin de nouveaux talents pour que Pep Guardiola puisse travailler avec.

Leur seul buteur fiable cette saison a été Erling Haaland, et même lui a été complètement hors de forme depuis qu'il a dit au patron d'Arsenal, Mikel Arteta, de "rester humble". Jack Grealish et Phil Foden n'ont pas tenu leur promesse en ce qui concerne la mise au filet, et City avait besoin de renforts s'ils voulaient sauver quelque chose de cette campagne.

La recherche d'un tel joueur a conduit City à la nouvelle sensation allemande, Omar Marmoush de l'Eintracht Francfort. L'international égyptien est un attaquant respecté de la Bundesliga depuis un certain temps maintenant, mais sa forme en 2024 l'a fait entrer dans une conversation totalement différente.

L'article continue ci-dessous

City n'était pas le seul club lié à un déménagement pour Marmoush, car Liverpool a longtemps été considéré comme une destination alternative, soit pour remplacer soit pour être un partenaire du compatriote Mohamed Salah, tandis qu'Arsenal et Manchester United ont également été liés à des mouvements à l'automne.

Les champions de la Premier League ont payé un montant initial de 70 millions d'euros (£59m/$73m) pour se placer en tête de la file d'attente en milieu de saison et bien que ce soit sans doute beaucoup à dépenser pour un joueur qui n'avait jamais auparavant laissé entrevoir qu'il atteindrait les sommets qu'il a atteints cette saison, il y a peu de raisons de penser que Marmoush ne connaîtra pas le succès à City au cours des prochaines saisons, d'autant plus que ses meilleures années sont encore devant lui.

GOAL a enquêté sur l'ascension de l'attaquant :