Omar Artan… Quand l’épreuve se transforme en la plus grande des bénédictions

Omar Artan n’a jamais perdu sur le terrain, a passé tous ses tests physiques avec succès et n’a pas été suspendu par la FIFA pour une erreur d’arbitrage.

Son rêve, nourri depuis des années, s’est brisé dans un bureau de l’aéroport de Miami.

Debout, passeport et visa en main, il portait les espoirs d’une nation entière ; pourtant, on lui a signifié que son périple vers la Coupe du monde 2026 s’achevait avant même d’avoir commencé. Quelques heures plus tard, il regagnait l’avion pour un retour prématuré, abandonnant sur le tarmac le tournoi pour lequel il s’était préparé pendant des années.

À cet instant, il semblait que le plus beau succès du football somalien s’était brisé net à la frontière.

Mais le football, dans sa logique habituelle de rebondissements, préparait déjà un nouveau chapitre.

Quelques jours plus tard, devenu malgré lui un symbole de privation et d’injustice, il se retrouve au cœur de l’une des plus grandes soirées du football européen : l’UEFA le choisit pour diriger le match du Super Coupe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa à Salzbourg, en Autriche.

D’un refus américain à une tribune d’honneur européenne, cette trajectoire éclaire l’une des histoires humaines les plus marquantes du football en 2026.