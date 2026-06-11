Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
artanChatGPT

Traduit par

Omar Artan… Quand l’épreuve se transforme en la plus grande des bénédictions

FEATURES
Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud
Coupe du monde
Etats-Unis vs Paraguay
Etats-Unis
Paraguay
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Belgique vs Egypte
Belgique
Egypte
Autriche vs Jordanie
Autriche
Jordanie
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Arabie Saoudite vs Uruguay
Arabie Saoudite
Uruguay
Mexique
Afrique du Sud
Somalie
É.-U.
Paraguay
Brésil
Maroc
Belgique
Égypte
Autriche
Jordanie
Argentine
Algérie
Arabie saoudite
Uruguay

L'UEFA accorde une indemnité exceptionnelle à l'arbitre somalien

Omar Artan n’a jamais perdu sur le terrain, a passé tous ses tests physiques avec succès et n’a pas été suspendu par la FIFA pour une erreur d’arbitrage.

Son rêve, nourri depuis des années, s’est brisé dans un bureau de l’aéroport de Miami.

Debout, passeport et visa en main, il portait les espoirs d’une nation entière ; pourtant, on lui a signifié que son périple vers la Coupe du monde 2026 s’achevait avant même d’avoir commencé. Quelques heures plus tard, il regagnait l’avion pour un retour prématuré, abandonnant sur le tarmac le tournoi pour lequel il s’était préparé pendant des années.

À cet instant, il semblait que le plus beau succès du football somalien s’était brisé net à la frontière.

Mais le football, dans sa logique habituelle de rebondissements, préparait déjà un nouveau chapitre.

Quelques jours plus tard, devenu malgré lui un symbole de privation et d’injustice, il se retrouve au cœur de l’une des plus grandes soirées du football européen : l’UEFA le choisit pour diriger le match du Super Coupe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa à Salzbourg, en Autriche.

D’un refus américain à une tribune d’honneur européenne, cette trajectoire éclaire l’une des histoires humaines les plus marquantes du football en 2026.

  • De Mogadiscio au sommet

    Omar Abdulkadir Artan est né en 1992 à Mogadiscio, capitale de la Somalie.

    Dans un pays plus souvent pointé du doigt pour ses conflits et ses crises humanitaires que pour ses exploits sportifs, le parcours vers la scène internationale s’est révélé ardu.

    Alors que des générations entières luttaient pour survivre dans un contexte extrême, le jeune Somalien nourrissait un objectif qui semblait inatteignable : devenir l’un des meilleurs arbitres de football au monde.

    Son parcours, d’abord discret, prend un tournant majeur en 2018 lorsqu’il intègre la liste des arbitres internationaux de la FIFA, marquant le début d’une ascension fulgurante sur le continent africain.

    En quelques années, il devient un visage familier des grands tournois continentaux, officie dans les compétitions juniors puis internationales, avant de diriger la finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans entre l’Égypte et le Maroc.

    Il a ensuite officié en Ligue des champions de la CAF, dirigeant des rencontres impliquant des cadors tels qu’Al-Ahly, le TP Mazembe et Mamelodi Sundowns, et confirmant à chaque fois sa personnalité et son expérience sur les grandes affiches.

    Sa carrière a franchi un cap historique lorsqu’il est devenu le premier arbitre somalien à officier lors de la Coupe d’Afrique des nations senior, lors de l’édition 2024 en Côte d’Ivoire.

    Pour la Somalie, il ne s’agissait pas d’une simple nomination arbitrale.

    Ce choix marquait le retour d’un pays longtemps absent des grandes compétitions sur la carte arbitrale continentale.

    Les succès se sont ensuite enchaînés : il a arbitré le match retour de la finale de la Ligue des champions de la CAF 2025 entre Pyramids et Mamelodi Sundowns, avant d’être sacré meilleur arbitre du continent pour l’année 2025.

    La voie vers le plus grand rêve, la Coupe du monde, semblait alors toute tracée.

    • Publicité
  • artanChatGPT

    Le rêve d’une vie s’est brisé net aux portes de l’aéroport.

    Lorsque la FIFA a annoncé la sélection d’Omar Artan parmi les arbitres de la Coupe du monde 2026, la Somalie a célébré l’événement comme une véritable consécration nationale.

    Un pays qui n’a jamais pris part à la phase finale de la Coupe du monde voit donc l’un des siens entrer dans l’histoire de la compétition.

    Artan mesure pleinement l’importance de cet événement.

    Pour un arbitre, fouler la pelouse d’un Mondial ne constitue pas seulement une étape professionnelle ; c’est le sommet que beaucoup poursuivent toute leur carrière.

    Mais ce qui semblait marquer le début d’un rêve historique s’est soudainement transformé en un choc retentissant.

    Après son arrivée aux États-Unis, les autorités locales lui ont signifié, à l’issue des contrôles de sécurité, qu’il ne pouvait pas entrer sur le territoire.

    Aucun coup de sifflet n’avait été mal donné.

    Aucune décision controversée n’avait entaché sa réputation.

    Aucune évaluation technique n’a brisé son rêve.

    Juste une décision administrative qui a mis fin à son parcours avant même qu’il ne commence.

    En quelques heures, Artan a dû quitter le territoire américain tandis que les préparatifs de la Coupe du monde se poursuivaient sans lui.

    Face à cette situation, le choc ne s’est pas limité à l’arbitre somalien.

    À Mogadiscio, de nombreux supporters ont eu le sentiment que le rêve qu’ils caressaient depuis des années leur était soudain arraché.

  • La joie est immédiatement retombée… mais

    Dans un pays souvent associé aux mauvaises nouvelles, Omar Artan incarnait une rare bonne nouvelle.

    Il n’était pas seulement arbitre de football ; il incarnait une autre image de la Somalie.

    L’image d’un jeune arbitre qui s’est fait connaître dans le monde grâce à son travail acharné et à ses succès sportifs, et non par les guerres et les crises qui ont marqué son pays pendant des décennies.

    On comprend donc que, lorsque l’annonce de son interdiction d’entrée aux États-Unis a circulé, l’affaire n’a pas été perçue comme un simple problème de visa, mais comme un coup porté à une réussite qui apportait aux Somaliens un peu de fierté et d’espoir.

    L’affaire a rapidement fait le tour du monde.

    Les médias ont relaté le parcours de cet arbitre qui avait frôlé la Coupe du monde avant d’en être privé à la dernière minute.

    Au cœur d’une vague de sympathie, nombreux sont ceux qui estiment qu’un des meilleurs arbitres africains s’est retrouvé exclu de la compétition pour des raisons sans rapport avec ses performances sur le terrain.

    Pendant que les gros titres évoquaient l’arbitre qui avait perdu son rêve de Coupe du monde, on pouvait croire l’affaire close.

    Pourtant, l’histoire n’était pas terminée.

  • Une conclusion des plus réjouissantes

    Au cœur de l’émotion planétaire, l’UEFA a surpris tout le monde en nommant l’arbitre Omar Artan pour diriger la Supercoupe de l’UEFA 2026 entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa.

    L’UEFA a officialisé la désignation d’Omar Artan pour diriger la Supercoupe de l’UEFA 2026 entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa.

    Si l’instance européenne n’a pas réussi à le faire revenir en Coupe du monde ni à faire changer d’avis les autorités américaines, elle lui offre néanmoins une nouvelle chance sur l’une des plus grandes scènes du football mondial.

    Du statut de paria à celui de héros, Artan a connu une ascension fulgurante.

    L’arbitre, qui devait initialement officier quelques rencontres discrètes de la Coupe du monde avant de quitter la scène internationale dans l’anonymat, se retrouvera désormais au centre de la pelouse de la Super Coupe de l’UEFA, sous les yeux de millions de téléspectateurs.

    Plutôt que d’être un simple nom sur la liste des arbitres du Mondial, il est devenu le héros d’une histoire humaine relayée par la presse et suivie par les supporters sur tous les continents.

  • Bien plus qu’un simple jugement

    Nul ne connaîtra sans doute jamais les pensées qui traversaient l’esprit d’Omar Artan alors qu’il quittait l’aéroport de Miami, après avoir vu le rêve de sa vie s’envoler sous ses yeux.

    On ignorera sans doute aussi ses émotions au moment d’apprendre sa nomination à la tête de la Super Ligue européenne.

    Une chose est sûre : son parcours dépasse désormais le simple cadre de l’arbitrage footballistique.

    Entre une porte qui s’est refermée aux États-Unis et une autre qui s’est ouverte au cœur de l’Europe, son parcours s’est construit autour de la déception et de l’espoir, d’une chute et d’un renouveau, puis d’un rêve qu’il croyait éteint avant de réaliser que le chemin était encore long.

    Ainsi, lorsqu’il sifflera le coup d’envoi de la Supercoupe d’Europe à Salzbourg, en août prochain, Omar Artan ne sera pas seulement l’arbitre d’une rencontre entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa.

    Il sera l’homme qui a vu son rêve se briser net aux portes d’un aéroport, avant que cette épreuve, qui l’a fait pleurer et a fait pleurer tout un pays, ne se transforme en la plus grande chance de sa carrière. Son nom est désormais le symbole d’une histoire qui prouve que certains rêves ne meurent pas quand les portes se ferment : ils commencent parfois à partir de là.

  • Lire aussi :

    C’est officiel : un arbitre européen dirigera la rencontre
    Maroc-Brésil. De son côté, la star égyptienne affiche sa détermination à soulever la Coupe du monde.