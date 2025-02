OM, un taulier du vestiaire tourne le dos à De Zerbi

Marseille vs Nantes

Un cadre de l’OM s’apprête à abandonner Roberto De Zerbi en fin de saison.

L’Olympique de Marseille souhaite sécuriser l’avenir de certains cadres pour assurer la stabilité du groupe. Pourtant, l’un des piliers du vestiaire, bien que jugé essentiel par la direction, commence à remettre en question son avenir au club. Malgré la volonté des dirigeants de prolonger son contrat, l’intéressé hésite, frustré par sa situation actuelle. Entre concurrence accrue et ambitions personnelles, son avenir semble de plus en plus incertain. De Zerbi pourra-t-il le convaincre de poursuivre l’aventure à Marseille ?