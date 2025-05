Le Havre vs Marseille

Un taulier de l’OM milite pour l’arrivée de Facundo Medina auprès des dirigeants à quelques semaines du mercato estival.

Le mercato approche et les ambitions s'affirment en interne du côté de Marseille. Alors que l’OM rêve de Ligue des Champions, un cadre du vestiaire se positionne déjà sur le recrutement. L’objectif ? Renforcer la défense avec un visage bien connu de la Ligue 1 et d’origine argentine. Le joueur ciblé serait non seulement motivé à l’idée de rejoindre le Vélodrome, mais bénéficierait aussi d’un appui de poids en interne. De quoi faire bouger les lignes en coulisses.