Solide, régulier et déjà incontournable à l’OM, Nayef Aguerd semblait avoir trouvé une stabilité idéale cette saison. Pourtant, derrière ce début d’exercice convaincant se cache une interrogation plus profonde, révélée loin de la Canebière. Entre exigences du très haut niveau, pression internationale et enchaînement des matchs, certains signaux interpellent. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations vient de débuter au Maroc, pays hôte, une voix médiatique bien connue a jeté un trouble inattendu autour du défenseur marseillais. Une alerte qui pourrait peser lourd pour l’OM.
OM, les gros doutes de Daniel Riolo sur Nayef Aguerd
Nayef Aguerd indispensable pour l'OM et le Maroc
Arrivé à l’OM l’été dernier, Nayef Aguerd s’est rapidement imposé comme un élément central du dispositif de Roberto De Zerbi. Titulaire quasiment à chaque rencontre lorsqu’il est disponible, Nayef Aguerd affiche une régularité et une solidité défensive qui ont rassuré l’arrière-garde marseillaise. Ses performances ont logiquement renforcé son statut en sélection, au point de le voir présent lors du match d’ouverture du Maroc à la CAN 2025.
Avec Nayef Aguerd, la sélection marocaine nourrit de grandes ambitions, d’autant plus en tant que pays organisateur. Associé à des cadres comme Achraf Hakimi ou Brahim Diaz, Nayef Aguerd incarne l’expérience et la fiabilité défensive. Dimanche, le Maroc a parfaitement lancé sa compétition avec une victoire 2-0 face aux Comores, confirmant une dynamique positive. Mais derrière cette réussite collective, des doutes commencent à émerger sur le plan individuel.
Daniel Riolo alerte l'OM pour Nayef Aguerd
C’est précisément l’état physique de Nayef Aguerd qui a fait réagir Daniel Riolo. Dans l’After Foot sur RMC, l’éditorialiste a exprimé des réserves claires sur la situation du défenseur de l’OM, sans détour : « Je me demande dans quelle mesure il ne joue pas vraiment blessé. Qu’il donne tout pour le Maroc, son pays, je peux le comprendre, mais à mon avis, son retour à l’OM, ça risque d’être compliqué ». Des propos forts, rapportés intégralement, qui soulignent une inquiétude croissante.
Selon Daniel Riolo, l’engagement total de Nayef Aguerd avec le Maroc pourrait avoir des conséquences directes pour l’OM. Très sollicité, le défenseur semble repousser ses limites, porté par l’enjeu d’une CAN à domicile. Une situation qui rappelle les risques habituels des compétitions internationales disputées en cours de saison, surtout pour un joueur aussi essentiel que Nayef Aguerd dans le système marseillais.
Nayef Aguerd, un enjeu majeur pour l’OM après la CAN
Si Nayef Aguerd continue d’enchaîner les minutes sous le maillot marocain, l’OM suivra son évolution avec une attention particulière. Le club phocéen sait combien Nayef Aguerd est devenu indispensable dans l’équilibre défensif mis en place par Roberto De Zerbi. La perspective d’un retour compliqué, évoquée par Daniel Riolo, constitue donc un sujet de préoccupation légitime.
À court terme, l’OM espère surtout que Nayef Aguerd traversera la CAN sans pépin majeur. À plus long terme, la gestion physique du défenseur marocain sera déterminante pour la seconde partie de saison. Entre ambition internationale et impératifs de club, Nayef Aguerd se retrouve au cœur d’un équilibre fragile.