OM, les gros doutes de Daniel Riolo sur Nayef Aguerd

Arrivé à l’OM l’été dernier, Nayef Aguerd s’est rapidement imposé comme un élément central du dispositif de Roberto De Zerbi. Titulaire quasiment à chaque rencontre lorsqu’il est disponible, Nayef Aguerd affiche une régularité et une solidité défensive qui ont rassuré l’arrière-garde marseillaise. Ses performances ont logiquement renforcé son statut en sélection, au point de le voir présent lors du match d’ouverture du Maroc à la CAN 2025.

Avec Nayef Aguerd, la sélection marocaine nourrit de grandes ambitions, d’autant plus en tant que pays organisateur. Associé à des cadres comme Achraf Hakimi ou Brahim Diaz, Nayef Aguerd incarne l’expérience et la fiabilité défensive. Dimanche, le Maroc a parfaitement lancé sa compétition avec une victoire 2-0 face aux Comores, confirmant une dynamique positive. Mais derrière cette réussite collective, des doutes commencent à émerger sur le plan individuel.