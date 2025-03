OM, un cador de Serie A débarque pour Luis Henrique

Milan AC vs Inter

Une grande écurie est entrée dans la course pour la signature de Luis Henrique, l’été prochain.

L'Olympique de Marseille pourrait bientôt faire face à un dilemme de taille concernant l'un de ses joueurs les plus en vue cette saison. Auteur d'une montée en puissance impressionnante, Luis Henrique suscite l'intérêt grandissant des cadors européens. Après avoir conquis le public du Vélodrome et s'être imposé comme un élément incontournable de l'effectif marseillais, le nom du Brésilien circule désormais sur les tablettes des plus grands clubs. Une équipe italienne, en particulier, semble prête à passer à l'action pour s'attacher ses services.