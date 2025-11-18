OM, l'appel à l'unité de Pablo Longoria à l'endroit des supporters

Ce mardi, Pablo Longoria a diffusé un message incisif sur les réseaux sociaux, soulignant que certaines personnes agissent selon lui contre les intérêts du club. Cette prise de position intervient au lendemain de sa visite dans les locaux du futur siège social de l’OM, en travaux. L’Espagnol raconte : « Hier (lundi), j’ai marché dans les couloirs encore vides de notre futur siège social, en plein cœur de Marseille. Parmi le bruit du chantier et les espaces encore à dessiner, une conviction s’est imposée: l’OM avance avec clarté et vision. » Une manière pour Pablo Longoria d’illustrer la direction qu’il veut donner à la fin de saison.

Dans son message, Pablo Longoria ancre son propos dans la réalité quotidienne du club et dans un contexte sportif où l’OM, deuxième de Ligue 1 après douze journées, avance avec ambition. Sa volonté apparaît claire : fédérer un club qui, selon lui, fait parfois face à des pressions externes inutiles. En associant ce message à la visite du futur siège, Pablo Longoria installe une première pierre symbolique vers une organisation plus solide et plus sereine.