Dans une saison où la tension entoure chaque prise de parole, Pablo Longoria a choisi un moment particulièrement symbolique pour délivrer un message ferme à destination des supporters de l’Olympique de Marseille. Entre travaux du futur siège social, ambitions sportives et climat médiatique souvent houleux, le président olympien cherche à recentrer le club sur l’essentiel. Son appel, publié sur LinkedIn, s’adresse à toute la famille phocéenne : dirigeants, joueurs, salariés et fans. Derrière ses mots se dessine une stratégie assumée, où unité et stabilité deviennent les piliers d’un OM tourné vers la fin de saison.
OM, l'appel à l'unité de Pablo Longoria à l'endroit des supporters
Le message solennel de Pablo Longoria aux fans de l’OM
Ce mardi, Pablo Longoria a diffusé un message incisif sur les réseaux sociaux, soulignant que certaines personnes agissent selon lui contre les intérêts du club. Cette prise de position intervient au lendemain de sa visite dans les locaux du futur siège social de l’OM, en travaux. L’Espagnol raconte : « Hier (lundi), j’ai marché dans les couloirs encore vides de notre futur siège social, en plein cœur de Marseille. Parmi le bruit du chantier et les espaces encore à dessiner, une conviction s’est imposée: l’OM avance avec clarté et vision. » Une manière pour Pablo Longoria d’illustrer la direction qu’il veut donner à la fin de saison.
Dans son message, Pablo Longoria ancre son propos dans la réalité quotidienne du club et dans un contexte sportif où l’OM, deuxième de Ligue 1 après douze journées, avance avec ambition. Sa volonté apparaît claire : fédérer un club qui, selon lui, fait parfois face à des pressions externes inutiles. En associant ce message à la visite du futur siège, Pablo Longoria installe une première pierre symbolique vers une organisation plus solide et plus sereine.
Un nouveau siège pour un OM modernisé et recentré
Pablo Longoria détaille la vocation de ce siège social, situé au 480 avenue du Prado, à proximité immédiate du Vélodrome. Pour lui, ce déménagement constitue un tournant majeur : « Ce nouveau siège n’est pas un simple déménagement. C’est une étape structurante vers le club que nous voulons être: un OM moderne, organisé, aligné sur les standards européens et fidèle à son identité. » Le président olympien insiste également sur la nécessité de repositionner la Commanderie sur son cœur de métier : le terrain et la performance.
Pablo Longoria poursuit : « Un symbole fort: un OM ancré dans Marseille, ouvert vers l’avenir. Je le voulais aussi pour notre performance sportive et médiatique: permettre au Centre RLD de se consacrer exclusivement au terrain, et poser les bases d’un pôle média plus solide, plus puissant, plus digital à la hauteur de notre ambition. » En articulant projet structurel et objectif sportif, Pablo Longoria cherche à démontrer que chaque décision administrative sert directement la compétitivité du club.
Longoria dénonce la "division" et les "polémiques" autour de l’OM
Le message prend ensuite un tournant plus offensif. À l’image de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria met en avant la stratégie du « seul contre tous », estimant que certaines personnes nuisent volontairement au club. Il écrit : « Nous savons aussi que, depuis longtemps, un certain environnement autour du club se nourrit de la division, de la polémique et de l’exagération, en transformant chaque détail en conflit. » Cette sortie témoigne de son agacement face à un climat qu’il juge néfaste.
Pablo Longoria ajoute ensuite une orientation stratégique claire : « Nous choisissons une autre voie: celle de la sérénité, du professionnalisme et de la construction. Une relation plus mature avec notre environnement. Un leadership qui avance au lieu de réagir. » Le dirigeant espagnol cherche ainsi à contenir les tensions médiatiques, tout en affirmant la ligne directrice qui doit porter le club jusqu’à la fin du championnat.
Un appel à la concentration totale dans la course aux objectifs
Sur le plan sportif, Pablo Longoria rappelle qu’un club visant la Ligue des champions doit préserver un cadre stable. Il affirme : « Dans un club qui vise la Champions League, l’essentiel est clair: stabilité, méthode, calme, concentration et excellence dans chaque décision. » Cet appel intervient alors que l’OM s’apprête à affronter Nice pour la 13e journée (vendredi, 20h 45), un duel direct dans la course au haut de tableau.
Pablo Longoria poursuit : « Nous ne devons pas nous laisser entraîner par ce qui cherche à nous diviser. Nous devons rester alignés sur ce qui nous fait progresser. » En insistant sur la discipline collective, Pablo Longoria rappelle que la réussite dépend autant du terrain que de l’environnement immédiat du club. Cette posture vise également à soutenir Roberto De Zerbi dans un calendrier qui s’intensifie.
Pablo Longoria conclut sur la notion de temps et d’ambition
Pour clore son message, Pablo Longoria souligne la vision à long terme qu’il souhaite ancrer dans le club. Il insiste : « Cette saison, nous nous appuyons sur trois bases simples: leadership, positivité et enthousiasme. Nous avons du talent sur le terrain. Nous avons du talent en dehors du terrain. Et si nous avançons unis, rien de l’extérieur ne peut nous déstabiliser. » Le président met ainsi en avant l’importance de la cohésion face aux pressions extérieures.
Enfin, Pablo Longoria livre une réflexion qui résume son approche : « Ma visite m’a rappelé une vérité fondamentale : un club se construit avec du temps, de la cohérence et une vision qui ne dépend pas des émotions du moment. Le chemin est long. Il demande rigueur, continuité et ambition. Mais nous avançons dans la bonne direction. Et nous avançons ensemble. » Une conclusion qui scelle son appel à l’unité et inscrit cette démarche dans une trajectoire cohérente avec les objectifs de l’OM.