OM, Jérôme Rothen égratigne Roberto De Zerbi

Jérôme Rothen a fustigé, lundi, les décisions de Roberto De Zerbi suite à la défaite de l’OM contre Reims.

L'Olympique de Marseille traverse une période compliquée en championnat, et la dernière défaite face à Reims (3-1) n'a fait qu'accentuer les tensions autour du club phocéen. Avec trois revers consécutifs en Ligue 1 et une défense en grande difficulté, Roberto De Zerbi tente de trouver des solutions pour redresser la barre. Face à cette spirale négative, l'entraîneur italien a pris une décision forte : imposer à ses joueurs de passer la nuit à la Commanderie et supprimer leurs jours de repos. Une mesure censée provoquer un électrochoc au sein du groupe.

Mais cette approche ne convainc pas tout le monde. Jérôme Rothen, ancien international français et consultant sur RMC, s'est montré très critique à l'égard de De Zerbi. Pour lui, l'entraîneur marseillais se focalise trop sur l'aspect mental et passe à côté d'un problème plus profond, celui du jeu et des choix tactiques.