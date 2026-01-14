OM : De Zerbi, la vengeance froide du tacticien

Il faut reconnaître à Roberto De Zerbi une certaine élégance dans la cruauté. Attaqué publiquement sur son style de jeu jugé trop "parisien" et manquant d'identité marseillaise par son homologue de Régional 1, l'Italien a répondu de la seule manière qui compte : sur le terrain. Loin de prendre ce match par-dessus la jambe, ses joueurs ont livré une partition d'un sérieux absolu, transformant la rencontre en démonstration de force. En conférence de presse, De Zerbi avait ironisé, proposant de donner son numéro à Fouda pour recevoir des conseils. Sur la pelouse, il a coupé la ligne. L’OM a joué, écrasé, et respecté son adversaire en ne levant jamais le pied.