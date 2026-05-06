Le poste de responsable du suivi des joueurs prêtés n’est pas une nouveauté : le projet existait déjà du temps de Sebastian Kehl, prédécesseur de Book. Les Schwarzgelben sont convaincus qu’ils peuvent encore mieux exploiter le potentiel de leurs joueurs partis en location. L’objectif est clair : accélérer la progression des jeunes issus du centre de formation jusqu’à l’équipe première. Après la publication de l’offre d’emploi, Hille a émergé comme le candidat idéal parmi plus de 300 postulants.

Âgé de 45 ans, il aura pour mission de suivre au quotidien les joueurs prêtés et de s’assurer, avant même la signature des accords, que chaque club d’accueil correspond parfaitement aux profils des joueurs du BVB.