Selon Sport Bild, l’ancien professionnel Sebastian Hille sera chargé de superviser les joueurs prêtés par le Borussia Dortmund et de faciliter la transition des jeunes vers l’équipe première.
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Le poste de responsable du suivi des joueurs prêtés n’est pas une nouveauté : le projet existait déjà du temps de Sebastian Kehl, prédécesseur de Book. Les Schwarzgelben sont convaincus qu’ils peuvent encore mieux exploiter le potentiel de leurs joueurs partis en location. L’objectif est clair : accélérer la progression des jeunes issus du centre de formation jusqu’à l’équipe première. Après la publication de l’offre d’emploi, Hille a émergé comme le candidat idéal parmi plus de 300 postulants.
Âgé de 45 ans, il aura pour mission de suivre au quotidien les joueurs prêtés et de s’assurer, avant même la signature des accords, que chaque club d’accueil correspond parfaitement aux profils des joueurs du BVB.
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Sebastian Hille a évolué au sein du BVB
Au cours de sa carrière professionnelle, Hille a notamment porté les couleurs du VfL Bochum et de l’Arminia Bielefeld, évoluant avec ces deux clubs en 2e Bundesliga. Il possède également un passé au BVB : entre 2007 et 2010, le milieu de terrain a joué pour l’équipe réserve de Dortmund.
Titulaire de la licence A de l’UEFA, il a occupé divers postes chez les Arminiaux après avoir raccroché les crampons en 2015 : marketing, assistant du directeur général, puis entraîneur adjoint de 2016 à 2023. Sa nomination à Dortmund, actée par Book en accord avec Paul Schaffran, directeur du centre de formation, s’inscrit dans la continuité de ce parcours.
Actuellement deuxième de Bundesliga, le club a déjà prêté quatre joueurs cette saison : Diant Ramaj (24 ans, 1. FC Heidenheim), Julien Duranville (20 ans, FC Bâle), Cole Campbell (20 ans, TSG 1899 Hoffenheim) et Kjell Wätjen (20 ans, VfL Bochum).