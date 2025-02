OL - PSG, Nasser Al-Khelaifi évite la bagarre avec John Textor

Lyon vs Paris Saint-Germain

Nasser Al-Khelaifi va éviter la confrontation avec John Textor lors du choc OL - PSG, dimanche.

Le choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, prévu ce dimanche soir au Groupama Stadium, s’annonçait bouillant, et pas seulement sur le terrain. Depuis plusieurs mois, les tensions entre les deux présidents, John Textor et Nasser Al-Khelaïfi, ne cessent de s’accroître, notamment après la fameuse réunion houleuse du 14 juillet 2024. Alors que beaucoup espéraient une confrontation directe entre les deux hommes en marge du match, il n’en sera finalement rien.